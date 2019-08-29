29.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

В гонке «Критериум» 3 место завоевал велосипедист Аркадий Еремкин из Бердска

16:30 29.08.2019 Фото: ОФКиС
0

Всего в соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 27 субъектов РФ. Победитель велогонок мастер спорта и выпускник спортшколы «Авангард».

В гонке Критериум 3 место завоевал велосипедист Аркадий Еремкин из Бердска
В гонке Критериум 3 место завоевал выпускник СШ «Авангард»

27 августа в Белореченске (Краснодарский край) прошел Кубок России по велоспорту. Всего в соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 27 субъектов РФ. В гонке Критериум среди мужчин 3 место завоевал выпускник СШ «Авангард», мастер спорта России бердчанин Аркадий Еремкин, сообщает отдел физкультуры и спорта Бердска.

Накануне 23 августа в Чемпионате России в командной гонке на 75 км команда НСО, состоящая из выпускников СШ «Авангард» (Еремкина Аркадия, Рудакова Максима), а также воспитанников отделения велоспорта Лукьянова Никиты и спортсмена УОР Василиогло Павла под руководством тренера Мамонтова Александра Васильевича завоевала 4 место.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отказался снимать с выборов в мэры Анатолия Локотя по иску партийца суд Новосибирска
17:00 29-08-2019
Отказался снимать с выборов в мэры Анатолия Локотя по иску партийца суд Новосибирска
Развейте мой прах над Бердским заливом
16:53 29-08-2019
Развейте мой прах над Бердским заливом
Вымогают угощения карканьем черные вороны
16:45 29-08-2019
Вымогают угощения карканьем черные вороны
Налоговые должники: 195 млрд рублей долгов за землю, недвижимость и автомобили скопилось у россиян
16:41 29-08-2019
Налоговые должники: 195 млрд рублей долгов за землю, недвижимость и автомобили скопилось у россиян
Заберите колбасу у вашего ребенка!
16:36 29-08-2019
Заберите колбасу у вашего ребенка!
В День знаний во всех регионах страны стартует прием заявок на конкурс "Уроки Победы"
16:31 29-08-2019
В День знаний во всех регионах страны стартует прием заявок на конкурс
БердскВ гонке "Критериум" 3 место завоевал велосипедист Аркадий Еремкин из Бердска
16:30 29-08-2019
В гонке
Котлеты из искусственного мяса заполонили рестораны фастфуда
16:18 29-08-2019
Котлеты из искусственного мяса заполонили рестораны фастфуда
Запускает вертолетные поездки "Яндекс-такси" в Москве 2
16:15 29-08-2019
Запускает вертолетные поездки
In vino veritas: Красное вино оказалось полезным для кишечника и борьбы с лишним весом
16:12 29-08-2019
In vino veritas: Красное вино оказалось полезным для кишечника и борьбы с лишним весом