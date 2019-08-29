В гонке «Критериум» 3 место завоевал велосипедист Аркадий Еремкин из Бердска

Всего в соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 27 субъектов РФ. Победитель велогонок мастер спорта и выпускник спортшколы «Авангард».

В гонке Критериум 3 место завоевал выпускник СШ «Авангард»

27 августа в Белореченске (Краснодарский край) прошел Кубок России по велоспорту. Всего в соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 27 субъектов РФ. В гонке Критериум среди мужчин 3 место завоевал выпускник СШ «Авангард», мастер спорта России бердчанин Аркадий Еремкин, сообщает отдел физкультуры и спорта Бердска.

Накануне 23 августа в Чемпионате России в командной гонке на 75 км команда НСО, состоящая из выпускников СШ «Авангард» (Еремкина Аркадия, Рудакова Максима), а также воспитанников отделения велоспорта Лукьянова Никиты и спортсмена УОР Василиогло Павла под руководством тренера Мамонтова Александра Васильевича завоевала 4 место.