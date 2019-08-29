Хлипкий понтонный: мост через реку Гуменку за 82 млн рублей не построят в 2019 году в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница Бердска Нина Ефимовна. Она обеспокоена ситуацией на мосту через реку Гуменка. Понтонный, который аварийном состоянии, а впереди учебный год и по нему пойдут дети.
— По мосту каждую минуту идут 2-3 человека, а скоро 1 сентября! Возможны трагедии, нужно их избежать! — говорит Нина Ефимовна.
Напомним, что понтонный мост через реку Гуменка (она же Раздельная) построен в 80-х годах прошлого столетия. Его больше можно назвать хлипким плавучим настилом, чем мостом. Его приходится чинить каждый год. Но при этом им пользуется сотни бердчан близлежащих домов и дач. Новый бетонный мост обещали построить в 2019 году. Согласно проекту, созданному новосибирской фирмой – ООО «Доргеопроект», длина пешеходного сооружения составит порядка 160 метров, протяжённость подходов к нему – около 200 метров, расчётная нагрузка – порядка 400 килограммов на один квадратный метр.
Что случилось с проектом и почему не начали строить мост рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор УКСа Антон Антонов.
— Разработан проект моста на 82 млн, но он требует небольшой корректировки. Финансирования пока нет, — рассказал Антон Владимирович.
Более подробно проектом занималась депутат Бердска Елена Белова.
— На этот год нам средств не выделили на мост. После корректировки проекта, стоимость его уменьшилась с 82 до 67 млн рублей. Так сообщают в управлении капитального строительства. Теперь нам нужно выделить деньги на экспертизу измененного проекта. На следующий года депутатам нужно обращаться за целевым финансированием для строительства нового моста. В местном бюджете таких денег точно нет, — рассказала Елена Викторовна.
Народные избранники будут обращаться в правительство области, также нужно будет местное софинансирование.
— Дай Бог чтобы ничего не случилось до следующего года. Мы надеемся, что на следующий год будут выделены средства из области. 100-тысячный город, а люди ходят и рискуют жизнью! — подчеркнула Елена Белова сегодня, 20 августа.
Тогда и мост автомобильный появится.
Или выделить на том берегу места для домиков Сибиряка, при условии строительства пешеходного моста и не вырубки леса.
А значит, таки за Гумёнкой. Ииии?
Там что?
Другие чиновники?
Интересно сколько времени существует проектное бюро?
Сто раз так делали.
Надо в ФАС поинтересоваться были ли торги на проект и строительство.
Достаточно насыпи и 4 метрового прохода для лодок.
Неделя работы почетному строителю.
Я, конечно, понимаю автолюбителей, которым хочется "от порога до порога", но вот строительство автомобильного моста сведет на нет всю прелесть той местности. В своё время у БЭМЗа ресурсы-то были. И вариант автомоста тоже рассматривался. Но автомост там ставит крест на всей прибрежной курортной зоне. Так что не надо туда почетных, да и других - тоже. Там нужен нормальный пешеходник.
Ничего с экосистемой не случится. А мост автомобильный там не нужен только тем, у кого дачи у дороги окажутся. Остальные - только за.
Если построить насыпь, вода будет лучше прогреваться, а если отсыпать берега белым песком, получится курорт почти как Bora-Bora.
Мы потеряли набережную и часть Попова навсегда.
уже прочитали - редакция
Анодированный + немного Сваровски...