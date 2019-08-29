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Хлипкий понтонный: мост через реку Гуменку за 82 млн рублей не построят в 2019 году в Бердске

17:15 29.08.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане обеспокоены: впереди учебный год, по нему ходят десятки людей и детей, а мост буквально разваливается по частям. Финансирования на проект нет.

Хлипкий понтонный: мост через реку Гуменку за 82 млн рублей не построят в 2019 году в Бердске
Понтонный мост через Гуменку в Бердске буквально разваливается

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница Бердска Нина Ефимовна. Она обеспокоена ситуацией на мосту через реку Гуменка. Понтонный, который аварийном состоянии, а впереди учебный год и по нему пойдут дети.

— По мосту каждую минуту идут 2-3 человека, а скоро 1 сентября! Возможны трагедии, нужно их избежать! — говорит Нина Ефимовна.

Напомним, что понтонный мост через реку Гуменка (она же Раздельная) построен в 80-х годах прошлого столетия. Его больше можно назвать хлипким плавучим настилом, чем мостом. Его приходится чинить каждый год. Но при этом им пользуется сотни бердчан близлежащих домов и дач. Новый бетонный мост обещали построить в 2019 году. Согласно проекту, созданному новосибирской фирмой – ООО «Доргеопроект», длина пешеходного сооружения составит порядка 160 метров, протяжённость подходов к нему – около 200 метров, расчётная нагрузка – порядка 400 килограммов на один квадратный метр.

Что случилось с проектом и почему не начали строить мост рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор УКСа Антон Антонов.

— Разработан проект моста на 82 млн, но он требует небольшой корректировки. Финансирования пока нет, — рассказал Антон Владимирович.

Более подробно проектом занималась депутат Бердска Елена Белова.

— На этот год нам средств не выделили на мост. После корректировки проекта, стоимость его уменьшилась с 82 до 67 млн рублей. Так сообщают в управлении капитального строительства. Теперь нам нужно выделить деньги на экспертизу измененного проекта. На следующий года депутатам нужно обращаться за целевым финансированием для строительства нового моста. В местном бюджете таких денег точно нет, — рассказала Елена Викторовна.

Народные избранники будут обращаться в правительство области, также нужно будет местное софинансирование.

— Дай Бог чтобы ничего не случилось до следующего года. Мы надеемся, что на следующий год будут выделены средства из области. 100-тысячный город, а люди ходят и рискуют жизнью! — подчеркнула Елена Белова сегодня, 20 августа.

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От редакции

Вам страшно ходить по мосту через Гуменку?

Гость, 29 августа 2019 17:31
Весна каждого года - "Через Гумёнку построят мост"!=== Осень каждого года - "Мост через Гумёнку не построят"!
Головачь Лена, 30 августа 2019 09:46
Так вообще городу не нужно выделять деньги при таком отношении к ним. На парк в этом годку сколько миллионов было выделено?? Не освоили же!!! В следующий раз подумают, а стоит ли таким управленцам, которые не могут освоить, вообще выделять деньги.
Гость, 29 августа 2019 17:32
Про городской парк - то же самое!
Аноним, 29 августа 2019 19:59
Про Первомайскую - то же самое!
Поросёнок Пётр, 29 августа 2019 19:10
Впрочем, ничего нового (с).
Аноним, 29 августа 2019 19:45
Надо всем скинуться и купить Захарову дачу на том берегу.
Тогда и мост автомобильный появится.
Или выделить на том берегу места для домиков Сибиряка, при условии строительства пешеходного моста и не вырубки леса.
Гость Очередной, 30 августа 2019 09:55
Погодите... Где-то информация была, что у З дача в районе водозабора..
А значит, таки за Гумёнкой. Ииии?
Аноним, 30 августа 2019 10:29
А Захарову этот мост нужен? Он пешком не ходит.
Аноним, 29 августа 2019 19:46
Интересно, как в омской обрасти ДРСУ построило мост через реку за 200 000.
Там что?
Другие чиновники?
Однако, 29 августа 2019 23:48
Удивило, что на сайте один проект: http://dgp54.ru/nashi-rabotyi/

Интересно сколько времени существует проектное бюро?
Аноним, 30 августа 2019 07:44
Обычная карманная компания.
Сто раз так делали.
Надо в ФАС поинтересоваться были ли торги на проект и строительство.
Аноним, 29 августа 2019 19:48
А зачем там мост?
Достаточно насыпи и 4 метрового прохода для лодок.
Неделя работы почетному строителю.
Гость Очередной, 30 августа 2019 10:01
насыпь - это, по сути, перекрытие реки. И она там в корне изменит всю экосистему. Со временем всё там заболотится, обмелеет и пересохнет. И будет там очаровательный пустырь. Забросанный мусором (вот уж в этом я не сомневаюсь).
Я, конечно, понимаю автолюбителей, которым хочется "от порога до порога", но вот строительство автомобильного моста сведет на нет всю прелесть той местности. В своё время у БЭМЗа ресурсы-то были. И вариант автомоста тоже рассматривался. Но автомост там ставит крест на всей прибрежной курортной зоне. Так что не надо туда почетных, да и других - тоже. Там нужен нормальный пешеходник.
Аноним, 30 августа 2019 10:31
Русло Раздольной там можно загнать в трубы через насыпь.
Ничего с экосистемой не случится. А мост автомобильный там не нужен только тем, у кого дачи у дороги окажутся. Остальные - только за.
Аноним, 30 августа 2019 12:24
Там не река, а залив с проточной водой. Болота не получится.
Если построить насыпь, вода будет лучше прогреваться, а если отсыпать берега белым песком, получится курорт почти как Bora-Bora.
Аноним, 29 августа 2019 19:54
Это ж не Крым. Пусть сделают большую широкую дамбу, с маленьким мостиком, с фонарями и лавочками. Пусть будет альтернативная набережная для рыбаков, влюбленных, отдыхающих, дачников, раз основное место на поповке узурпировал Илющенков.
Гость Очередной, 30 августа 2019 10:03
А не проще отузурпировать обратно? А то заколёбисто получается как-то... Тот узурпировал, этот узурпировал, а ты тут голову грей - альтернативными вариантами...
Аноним, 30 августа 2019 11:53
У Ильщенкова обратно уже не узурпируешь. Позади Москва.
Мы потеряли набережную и часть Попова навсегда.
Аноним, 29 августа 2019 19:57
Да за такие деньки можно снести лодочную базу , поставить её в другом месте и поперёк залива поставить хрущевку или белокаменку. Ещё и деньги останутся.
Гость Очередной, 30 августа 2019 10:02
И назвать ЖК "Бердская ВенецЫя"
Аноним, 29 августа 2019 20:16
Редакция, вы заголовок читаете вообще?
уже прочитали - редакция
Аноним, 30 августа 2019 00:24
Зачем там жить,за гуменкой? Ни школ ,ни магазинов. Понастроили себе домов с пирсами. Надо построить низкий мост,чтоб не было выхода катерам с личных пирсов,а лодочную перенести перед мост.
Поросёнок Пётр, 30 августа 2019 02:51
Да, место для постоянного жилища конечно странное, но, летом не плохо.
Ольга, 30 августа 2019 10:30
82 миллиона? Он что, золотой будет???
Гость Очередной, 30 августа 2019 10:51
Нет, скромный.
Анодированный + немного Сваровски...
Гость, 30 августа 2019 11:12
О5 наверное с лифтами для граждан с ограниченными физическими возможностями??!
Аноним, 30 августа 2019 11:56
Скорей с лифтами для людей с неограниченными возможностями.
Ха-Ха, 30 августа 2019 12:59
С оцинкованным серым заборчиком - Ржавым
64, 30 августа 2019 12:14
Не будет вам моста! Новый тоже весь изуродуете!!! Каждый день вижу как его ломаете. Раскачеваете,на кроссовых мотоциклах по нему гоняете! Так что деньги не дадут, и правельно сделают!!! Стройте за собственный счёт.Тогда и ломать не будете!!!

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