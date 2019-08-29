Заберите колбасу у вашего ребенка!

Избыток белка в организме ведет к проблема с почками, нервозности и аллергии.

Ежедневно в рационе школьника должны присутствовать растительные жиры

Избыток белка, который может образоваться в организме ребенка в результате злоупотребления сосисками или колбасными изделиями, может привести к проблемам с почками. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке детей к новому учебному году, сообщила главный внештатный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева.

«Одна из ошибок, которую совершают родители в вопросе питания ребенка — давать ему три раза в день мясные блюда, злоупотреблять сосисками, колбасами, поскольку избыток белка оказывает на организм неблагоприятное влияние: это и аллергические реакции, и нарушение функции почек, и повышение нервной возбудимости», — сказала Т.Брежнева.

Как отметила Т.Брежнева, также не стоит давать ребенку пить воду и напитки во время приема пищи, поскольку это приводит к снижению аппетита и замедлению процессов пищеварения. Кроме того, она добавила, что в рационе ребенка младшего школьного возраста должны присутствовать растительные жиры.

«Ежедневно в рационе школьника должны присутствовать растительные жиры: оливковое, подсолнечное, кукурузное или растительное масло в количестве 15-20 граммов. Это примерно четыре чайные ложки, которые добавляются в блюдо или салат», — добавила Т.Брежнева.

Источник: mskagency.ru