29.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Отказался снимать с выборов в мэры Анатолия Локотя по иску партийца суд Новосибирска

17:00 29.08.2019 Фото: Мэрия Новосибирска
0

Кандидата от «Справедливой России» Виктор Козодоя не представил доказательств того, что нынешний мэр допустил использование своего служебного положения путем использования преимущественного доступа к СМИ.

Отказался снимать с выборов в мэры Анатолия Локотя по иску партийца суд Новосибирска
Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября

Центральный райсуд Новосибирска не удовлетворил иск кандидата от «Справедливой России» Виктора Козодоя о снятии с выборов мэра-коммуниста Анатолия Локотя, передал корреспондент “Ъ”. Соответствующее решение принято на судебном заседании в четверг.

Господин Козодой в своем иске просил отменить регистрацию кандидата КПРФ в мэры Анатолия Локотя из-за использования им служебного положения при агитации. В качестве одного из примеров истец привел спецвыпуск газеты «Ва-банкъ в Новосибирске. Красный проспект», в котором описываются достижения мэрии в развитии города и отдельных его районов.

«Административный истец не представил доказательств того, что кандидат допустил использование своего служебного положения путем использования преимущественного доступа к средствам массовой информации. Оставить исковые требования Виктора Козодоя без удовлетворения»,— говорится в решении судьи Сергея Малахова.

После оглашения вердикта Виктор Козодой сказал журналистам, что намерен подать апелляционную жалобу в Новосибирский облсуд и довести дело «до полной победы». «Самое главное, что мы придали публичной огласке все те факты, которые есть»,— отметил бывший вице-губернатор.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Изначально избирком зарегистрировал 17 из 20 выдвинутых кандидатов. Позднее комиссия аннулировала регистрацию коммунальщика Александра Трушакина (партия «Великое Отечество») и бизнесмена Сергея Проничева (Партия роста).

Источник: Коммерсантъ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто займет кресло мэра Новосибирска?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отказался снимать с выборов в мэры Анатолия Локотя по иску партийца суд Новосибирска
17:00 29-08-2019
Отказался снимать с выборов в мэры Анатолия Локотя по иску партийца суд Новосибирска
Развейте мой прах над Бердским заливом
16:53 29-08-2019
Развейте мой прах над Бердским заливом
Вымогают угощения карканьем черные вороны
16:45 29-08-2019
Вымогают угощения карканьем черные вороны
Налоговые должники: 195 млрд рублей долгов за землю, недвижимость и автомобили скопилось у россиян
16:41 29-08-2019
Налоговые должники: 195 млрд рублей долгов за землю, недвижимость и автомобили скопилось у россиян
Заберите колбасу у вашего ребенка!
16:36 29-08-2019
Заберите колбасу у вашего ребенка!
В День знаний во всех регионах страны стартует прием заявок на конкурс "Уроки Победы"
16:31 29-08-2019
В День знаний во всех регионах страны стартует прием заявок на конкурс
БердскВ гонке "Критериум" 3 место завоевал велосипедист Аркадий Еремкин из Бердска
16:30 29-08-2019
В гонке
Котлеты из искусственного мяса заполонили рестораны фастфуда
16:18 29-08-2019
Котлеты из искусственного мяса заполонили рестораны фастфуда
Запускает вертолетные поездки "Яндекс-такси" в Москве 2
16:15 29-08-2019
Запускает вертолетные поездки
In vino veritas: Красное вино оказалось полезным для кишечника и борьбы с лишним весом
16:12 29-08-2019
In vino veritas: Красное вино оказалось полезным для кишечника и борьбы с лишним весом