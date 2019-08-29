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Президент Грузии: Отношения с Россией не могут строиться на принуждении

17:30 29.08.2019 Фото: pixabay
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Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Президент Грузии: Отношения с Россией не могут строиться на принуждении
Грузия несёт убытки из-за охлаждения отношений с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews, вышедшему в эфир в среду.
«Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — сказала она.

Зурабишвили напомнила, что Грузия и Россия не имеют дипломатических отношений с 2008 года.

Источник: ТАСС

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От редакции

Восстановим диалог с Грузией?

Гость, 29 августа 2019 17:35
НВР: А нафига? Вся "дружба" с бывшими "братьями" всегда по схеме "дэнгы давай". Ради чего нам эти коврижки?
Лука, 30 августа 2019 10:43
То есть, если Россия стоит на своём, это принуждение, а если Грузия требует от России изменить свою политику - это нормально? Идут они лесом. Без вина, апельсинов и минералки можно легко обойтись.
Гость Очередной, 30 августа 2019 11:56
это международный садомазохизм)

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