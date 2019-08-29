In vino veritas: Красное вино оказалось полезным для кишечника и борьбы с лишним весом

Те, кто предпочитает красное вино, имеют признаки более здорового кишечника

Исследователи из Королевского колледжа Лондона указывают, что те, кто предпочитает красное вино, имеют признаки более здорового кишечника. Кроме того, они меньше склонны к набору лишнего веса и накоплению «плохого» холестерина.

В статье, размещенной в журнале Gastroenterology, описано влияние на кишечный микробиом и здоровье в целом различных алкогольных напитков. Изучение показателей проводили, сравнивая данные у пар женщин-близнецов, общее число испытуемых — 916.

Разнообразие кишечной микробиоты — маркер здоровья кишечника. Микробиом (совокупность микроорганизмов) играет важную роль в работе организма и конкретно — в пищеварении. Если не соблюдается баланс между «хорошими» и «плохими» микроорганизмами, то не заставят себя ждать последствия, например снижение иммунного ответа, набор лишнего веса или повышенный уровень холестерина.

Ученые обнаружили, что микробиом тех, кто пьет красное вино, был более разнообразным, чем у тех, кто выбирает иные виды спиртного. Результат был устойчив в трех различных когортах: у испытуемых из Великобритании, США и Нидерландов. Связь сохранялась и не исчезала при учете сопутствующих факторов: веса, регулярного питания, возраста и социально-экономического статуса участников.

Ученые уже давно знают о «необъяснимых» положительных эффектах, которые красное вино оказывает на сердечно-сосудистую систему. Это исследование показывает, что красное вино в умеренном количестве (примерно раз в две недели) способствует разнообразию кишечной микрофлоры. Это отчасти объясняет благотворное влияние напитка на здоровье в целом.

По мнению исследователей, дело в обильном содержании полифенолов в красном вине. Полифенолы — сложные вещества, которые есть во фруктах, овощах и травах. Эти соединения известны различными полезными свойствами и, в частности, служат питательной средой для микроорганизмов, присутствующих в кишечнике. То, что у приверженцев красного вина реже наблюдались ожирение и высокий уровень «плохого» холестерина, исследователи связывают с косвенным влиянием улучшенного состава микробиоты.

При этом ученые предупреждают, что результаты исследования не следует трактовать как призыв регулярно выпивать. Они отмечают, что это скорее повод предпочесть красное вино при выборе горячительного напитка, и призывают к умеренному употреблению алкоголя. Основная польза, как отмечает ведущий автор исследования Тим Спектор, вероятно, идет от полифенолов, содержащихся в оболочке виноградин.

Ранее ученые обнаружили, что ресвератрол, один из содержащихся в вине полифенолов, может положительно влиять на психическое здоровье, снижая уровень тревожности и депрессии. А регулярное (но не чрезмерное!) потребление вина и кофе способствует долгожительству. При этом не обязательно выбирать вино по ценнику: недавняя работа австралийских исследователей показала, что более дорогие вина начинают казаться людям более вкусными, как только они узнают цену.

Источник: naked-science.ru