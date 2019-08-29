29.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Запускает вертолетные поездки «Яндекс-такси» в Москве

16:15 29.08.2019 Фото: pixabay
2 0

Стоимость одной 15-минутной воздушной поездки составит 3 тыс. рублей.

Запускает вертолетные поездки Яндекс такси в Москве
Тестовые полеты в пригород Москвы и в зону МКАД планируется начать уже в 2020 году

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») Александр Охонько.
«Мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит порядка 50 долларов за одно пассажироместо, в Москве мы планируем примерно 3000 рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место», — сказал Охонько.

«ВР-Технологии» в среду подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение с «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Тестовые полеты в пригород Москвы и в зону МКАД планируется начать уже в 2020 году, в перспективе участники проекта рассчитывают запустить регулярные вертолетные рейсы, заказать место на которых можно будет через приложение на смартфоне.
На первом этапе предполагается организовать рейсы из Москвы в отдаленные города Подмосковья, куда люди ездят часто или даже ежедневно, но куда ехать машиной долго из-за пробок, рассказали РИА Новости в «Яндекс.Такси». В компании пояснили, что для запуска полетов над городом — над руслами рек и железнодорожными путями — нужно еще подписать соглашение с правительством Москвы.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Дорогая поездка?

Аноним, 29 августа 2019 16:23
НВР:3000 - это даже по местным меркам не дорого, а для Москвы подавно. Если у нас запустят аэротакси, обязательно воспользуюсь. Так же, подобные полёты, можно дарить друзьям, коллегам, родственникам. Незабываемые ощущения от полёта, ни сравнятся с банальными подарками в виде конвертов с тыщей)
Рома, 29 августа 2019 16:39
Хорошо бы в Томск , Барнаул, Омск, Кемерово

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отказался снимать с выборов в мэры Анатолия Локотя по иску партийца суд Новосибирска
17:00 29-08-2019
Отказался снимать с выборов в мэры Анатолия Локотя по иску партийца суд Новосибирска
Развейте мой прах над Бердским заливом
16:53 29-08-2019
Развейте мой прах над Бердским заливом
Вымогают угощения карканьем черные вороны
16:45 29-08-2019
Вымогают угощения карканьем черные вороны
Налоговые должники: 195 млрд рублей долгов за землю, недвижимость и автомобили скопилось у россиян
16:41 29-08-2019
Налоговые должники: 195 млрд рублей долгов за землю, недвижимость и автомобили скопилось у россиян
Заберите колбасу у вашего ребенка!
16:36 29-08-2019
Заберите колбасу у вашего ребенка!
В День знаний во всех регионах страны стартует прием заявок на конкурс "Уроки Победы"
16:31 29-08-2019
В День знаний во всех регионах страны стартует прием заявок на конкурс
БердскВ гонке "Критериум" 3 место завоевал велосипедист Аркадий Еремкин из Бердска
16:30 29-08-2019
В гонке
Котлеты из искусственного мяса заполонили рестораны фастфуда
16:18 29-08-2019
Котлеты из искусственного мяса заполонили рестораны фастфуда
Запускает вертолетные поездки "Яндекс-такси" в Москве 2
16:15 29-08-2019
Запускает вертолетные поездки
In vino veritas: Красное вино оказалось полезным для кишечника и борьбы с лишним весом
16:12 29-08-2019
In vino veritas: Красное вино оказалось полезным для кишечника и борьбы с лишним весом