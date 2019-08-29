Запускает вертолетные поездки «Яндекс-такси» в Москве

Тестовые полеты в пригород Москвы и в зону МКАД планируется начать уже в 2020 году

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») Александр Охонько.

«Мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит порядка 50 долларов за одно пассажироместо, в Москве мы планируем примерно 3000 рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место», — сказал Охонько.

«ВР-Технологии» в среду подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение с «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Тестовые полеты в пригород Москвы и в зону МКАД планируется начать уже в 2020 году, в перспективе участники проекта рассчитывают запустить регулярные вертолетные рейсы, заказать место на которых можно будет через приложение на смартфоне.

На первом этапе предполагается организовать рейсы из Москвы в отдаленные города Подмосковья, куда люди ездят часто или даже ежедневно, но куда ехать машиной долго из-за пробок, рассказали РИА Новости в «Яндекс.Такси». В компании пояснили, что для запуска полетов над городом — над руслами рек и железнодорожными путями — нужно еще подписать соглашение с правительством Москвы.

Источник: РИА Новости