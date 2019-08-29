Вымогают угощения карканьем черные вороны

Черные вороны покаркали ради угощения

Немецкие орнитологи выяснили, что черные ворóны (Corvus corone) могут использовать вокализацию в зависимости от задачи. Для этого они обучили трех птиц каркать при виде квадратика определенного цвета, чтобы получить угощение, и молчать, чтобы получить еду при виде другого. Все птицы справились с заданием, а затем смогли переучиться в эксперименте со стимулами другого цвета. Вероятно, при вокализации представители этого вида используют некое подобие когнитивного контроля, пишут ученые в PLoS Biology.

У некоторых видов птиц довольно развитая система вокальной коммуникации: своими криками или песнями они привлекают внимание потенциального партнера, сообщают об опасности и сигнализируют о своем местоположении. Звукам такие птицы учатся через имитацию, перенимая песни и крики у своих сородичей, но репертуар при этом очень ограничен и зависит от контекста. Именно поэтому неизвестно, можно ли считать крики и песни, которые издают птицы, по-настоящему сознательными, или же они — скорее рефлекторная реакция на внешний стимул.

Катарина Брехт (Katharina Brecht) и ее коллеги из Тюбингенского университета решили проверить это на примере черных ворон. Трех таких ворон обучили вокализировать (эти птицы издают громкий гортанный «кааа» по два-три раза в одной «фразе») при презентации синего квадратика, чтобы получить угощение — в соответствии с часто используемой в поведенческих исследованиях экспериментальной парадигмой go/no go.

Все три вороны успешно справились с обучением: в течение десяти дней они не каркали при виде синего квадратика в среднем в 2,4-8,6 процента случаев, а при виде белого квадратика (его использовали в качестве контрольного условия) ни одна из птиц ни разу не издала ни звука. Средняя продолжительность вокализации при виде нужного стимула составляло почти две секунды: 1,688, 1,957 и 1,747 секунды для каждой вороны соответственно.

Во втором эксперименте (в нем поучаствовали уже две вороны) помимо нового, белого квадратика, который сигнализировал о получении угощения после карканья, использовали еще и бирюзовый: при виде его птицы должны были молчать в течение трех секунд, чтобы получить угощение. Обе вороны успешно научились выполнять задание: через три дня они поняли, что синий квадрат, который до этого обозначал получение угощения, к нему теперь не приводит, а затем понадобилось четыре дня для одной птицы и 12 — для другой, чтобы точно определить связь между каждым квадратом и тем, что нужно делать, чтобы получить угощение. При этом ученые заметили, что те звуки, которые издают вороны во время выполнения заданий, отличаются от тех, которые не связаны с экспериментальным стимулом по продолжительности.

Авторы работы заключили, что черные вороны могут использовать вокализацию сознательно — в зависимости от того, какая цель перед ними стоит. Интересно и то, что от стимула такая вокализация не зависела: птицы оказались хорошо обучаемыми и реагировали на необходимые в условиях эксперимента стимулы. Объяснить их вокализацию ожиданием угощения, отмечают ученые, нельзя, так как в условиях, где для получения еды не нужно было каркать (или в тех условиях, где, вне зависимости от карканья, угощения не следовало) они молчали. Также ученые заключили, что, вероятно, вороны могут обладать неким подобием когнитивного контроля, который помогает им правильно вокализировать в нужные моменты.

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Источник: nplus1.ru