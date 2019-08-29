Котлеты из искусственного мяса заполонили рестораны фастфуда

Фастфуд начал готовить еду из растительного мяса

Рестораны быстрой еды в мире начали использовать искусственное мясо. На днях KFC запустила продажу наггетсов из заменителя курицы. Ранее Burger King представил «воппер» с «немясной» котлетой, а сеть Subway анонсировала запуск в продажу тефтелей на растительной основе. «Немясное» мясо производят из ингредиентов растительного происхождения. Причем имитируются вкус и текстура настоящего мяса.

В России подобные новшества сети фастфуда вводить не спешат, наши соотечественники пока слишком далеки от модных фуд-тенденций. По данным ВЦИОМ, лишь 1% россиян считают себя вегетарианцами. А в том, что вегетарианство вредит здоровью, уверены 39%. Чаще остальных об этом говорят молодые люди от 18 до 24 лет. И только каждый пятый полагает, что это полезно для здоровья.

Массовое появление растительного мяса в сетевом фастфуде — пока далекое будущее.

«Пока в России люди могут отказаться только от красного мяса, заменив его белым, падает популярность свинины. Но массовое появление растительного мяса в сетевом фастфуде — пока далекое будущее», — говорит эксперт аграрного рынка Торгово-промышленной палаты РФ Елена Тюрина. По данным аналитической компании GfK, россияне стали покупать меньше мяса. За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, было куплено на 4,3% меньше мясных продуктов по сравнению с предыдущим годом, а продажи говядины упали и вовсе на 7%.

39 процентов россиян уверены, что вегетарианство вредит здоровью

Рестораторы уверены, что привлечь покупателей вегетарианским мясом определенно не удастся. То, что востребовано в Европе и на Западе, в России пока слишком чуждо. «Этот формат у нас совершенно не востребован. Вегетарианских ресторанов считанные единицы, фастфудов тоже практически нет», — заключил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Источник: РГ