Ореховый спас: не больше 50 граммов в сутки можно съедать орехов

С орехами нужно быть очень аккуратными, так как избыточное потребление может негативно отразиться на здоровье, особенно разовый прием большого количества орехов.

Орехи очень полезны – в них много витаминов и микроэлементов

Ореховый Спас отмечается 29 августа в России. Орехи очень полезны – в них много витаминов и микроэлементов, однако чрезмерное употребление этого продукта может привести к угрожающему жизни состоянию, предупреждают врачи.

По словам опрошенных РИА Новости специалистов, без вреда для здоровья можно съедать ежедневно от 30 до 50 граммов орехов, и к норме следует относиться очень внимательно.

«Как правило, диетологи рекомендуют в среднем съедать от 30 до 50 граммов орехов. Есть их можно каждый день», – рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Она отметила, что с орехами нужно быть очень аккуратными, так как избыточное потребление может негативно отразиться на здоровье, особенно разовый прием большого количества орехов.

«У человека, съевшего за один раз один и более килограмм орехов, возможно развитие кишечной непроходимости, а это угрожающее жизни состояние. Пережеванные орехи, попадая в кишечник, образуют единую липкую массу, которая может спровоцировать такое грозное состояние», – пояснила диетолог.

В свою очередь, заведующая кафедрой терапевтических дисциплин 2 ПМФИ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева уточнила, что орехи нельзя употреблять больным с панкреатитом, так как они вызывают обострение, особенно, если форма болезни рецидивирующая.

При этом орехи в умеренных количествах – очень полезный продукт, считают врачи. В них есть почти вся группа витаминов В, витамин Е, К, бета-каротин, в фисташках есть также витамин А, подчеркнула Екатерина Бурляева.

По ее словам, содержание витаминов достаточно высокое, например, в 100 граммах фундука содержится 136% суточной нормы витамина Е, который защищает клеточные стенки от повреждений.

«В 100 граммах фисташек содержится 85% суточной нормы витамина В6 и 58% витамина В1. Кроме того, в фисташках содержится 18% суточной нормы холина, который способствует нормализации уровня холестерина в крови», – добавила диетолог.

Есть в этом продукте и минеральные вещества – селен, марганец и медь, их содержание 100 и более процентов от суточной нормы во всех орехах. Магний необходим для нормализации мышечных сокращений, его часто назначают беременным для нормализации тонуса матки. Это элемент, который нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Медь в свою очередь запускает биохимические процессы в организме, отметила врач.

Максимальная калорийность у кедровых орехов – на 100 граммов продукта она составляет 673 килокалории, минимальная у фисташек – около 560 килокалорий. Учитывая калорийность, врачи рекомендуют людям, которые стараются снизить свою массу тела, употреблять орехи в первой половине дня, а тем, кто занимается спортом, ведет активный образ жизни можно позволить себе их и в более позднее время, рассказала Екатерина Бурляева.

Источник: radiosputnik.ria.ru