Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка на учебу?

Школьные затраты россиян за последние два года существенно выросли

Школьные затраты россиян за последние два года существенно выросли. Наиболее популярные и дорогостоящие статьи расходов при подготовке к школе — форма, сумка или рюкзак, а также школьно-письменные принадлежности и учебно-методические материалы.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о тратах россиян в связи с подготовкой к новому учебному году.

Учебники, форма, ремонт и не только

Примерно у половины наших соотечественников от 18 лет и старше есть дети или внуки школьного возраста (47%), и большинству из них (75%) в последние пять лет приходилось совершать траты в связи с обучением детей или внуков в школе. При этом 53% опрошенных ответили, что не имеют детей школьного возраста (7% только собираются отправлять ребенка в первый класс).

Скажите, пожалуйста, приходилось ли Вам за последние пять лет во время обучения Вашего ребенка в средней общеобразовательной школе оплачивать за счет собственных средств…? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от всех опрошенных)

При этом в сравнении с 2004-2005 гг. россияне стали реже говорить, что им приходилось оплачивать что-либо из собственных средств в связи с обучением ребенка в школе, за исключением школьной формы — на ее покупку тратились чаще (17% в 2004 г. и 24% в 2019 г.). Также в сравнении с 2010-2013 гг. выросла доля тех, кто в последние пять лет самостоятельно оплачивал учебники и другие учебно-методические материалы (26% против 18% в 2013 г. и 22% в 2010 г.). Реже тратились на ремонт школьных кабинетов (38% в 2004 г. и 18% в 2019 г.), подарки учителям (31% vs 14% соответственно), техническое оснащение класса (20% vs 11% соответственно) и охрану школы (21% vs 11% соответственно).

Тратим реже, но больше

Как было отмечено, планируют или уже совершили покупки в связи с началом учебного года большинство из тех, кто имеет детей или внуков школьного возраста. При этом 76% из них купили или планируют купить школьную форму, 65% — школьно-письменные принадлежности, 64% — школьную сумку или рюкзак. Девять лет назад такие покупки делали гораздо реже: примерно половина из тех, кто отправлял ребенка в школу. Также 48% имеющих детей или внуков —школьников купили или будут покупать учебно-методические материалы и подарки или цветы учителю на 1 сентября. А вот сделать взнос на школьные нужды по договоренности с администрацией школы или добровольный взнос планируют реже — 26% и 18% из тех, кто отправит 1 сентября ребенка в школу.

Скажите, пожалуйста, сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года? (открытый вопрос, один ответ, % от респондентов, имеющих детей или внуков школьного возраста и запланировавших/совершивших трату по соответствующему пункту)

В целом сумма средних планируемых или совершенных расходов на подготовку ребенка к школе за последние два года увеличилась более чем в два раза и составила, по мнению тех, кто отправляет в этом году детей или внуков в школу, 26.986 руб. (против 12.745 руб. в 2017 г.). Причем с ростом доли тех, кто планирует или уже потратился на покупку школьной формы и школьной сумки/рюкзака, наиболее существенно выросли размеры планируемых или совершенных трат именно по этим пунктам. Так, в среднем на комплект школьной формы (с учетом спортивной формы и обуви) в этом году респонденты планируют потратить 13.431 руб., что практически в два раза больше, чем два года назад. А среднюю стоимость школьной сумки или рюкзака оценивают в 3.119 руб. (1.785 руб. в 2017 г.).

Большую сумму в сравнении с 2017 г. планируют также выделить на учебно-методические материалы (3.119 руб. vs 1.197 руб.) и школьно-письменные принадлежности (2.217 руб. vs 1.773 руб.). Несмотря на снижение доли тех, кто планирует делать спонсорские взносы или взносы по договоренности на школьные нужды, их средняя сумма за два года также возросла. Так, на охрану, техническое оснащение класса и иные нужды респонденты, отправляющие ребенка в школу, планируют отдать 1781 руб. (649 руб. в 2.017 г.). А средняя сумма добровольного спонсорского взноса составляет в этом году 1.625 руб. против 310 руб. два года назад. Самые низкие траты россияне, имеющие детей и внуков-школьников, планируют на подарки и цветы к 1 сентября (1.177 руб.).

Подготовка к школе — ответственность родителей

На фоне этого за последние девять лет россияне, отправляющие детей или внуков в школу, стали чаще придерживаться мнения о том, что оплачивать подготовку к школе в части обеспечения ученика школьной формой (51% vs 46% в 2010 г.), учебными материалами (27% vs 10% в 2010 г.), дополнительными занятиями (26% vs 16% в 2010 г.), технически оснащенными (4% vs 2% в 2010 г.) и отремонтированными школьными кабинетами (6% vs 4% в 2010 г.), а также охраной (14% vs 12% в 2010 г.) должны родители учащихся за счет собственных средств. При этом снизилась доля тех, кто считает, что траты на подарки и учителям должны нести родители учеников (20% против 22% в 2019 г). Также значительно снизилось число сторонников мнения, что подготовка к школе должна полностью оплачиваться бюджетными средствами (15% против 28% в 2010 г.).

А как Вы считаете, что из нижеперечисленного родители учащихся должны оплачивать за счет собственных средств? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от респондентов, имеющих детей или внуков школьного возраста)

Источник: ВЦИОМ