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Здоровье / Общество

600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность

15:32 29.08.2019 Фото: pixabay
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Стандартная продолжительность менструального цикла составляет не 28 дней, а чуть больше — 29,3, при этом продолжительность фолликулярной фазы в среднем составляет 16,9 дня.

600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Стандартная продолжительность менструального цикла составляет не 28 дней

Стандартная продолжительность менструального цикла составляет не 28 дней, а чуть больше — 29,3, при этом продолжительность фолликулярной фазы в среднем составляет 16,9 дня. Это выяснили исследователи из шведской компании Natural Cycles, которые проанализировали информацию о более 600 тысячах менструальных циклов: разброс в длительности, как показали они, также зависит от возраста и индекса массы тела женщины. Статья с описанием работы опубликована в npj Digital Medicine.

Традиционно один менструальный цикл ограничивают 28 днями, а так называемую лютеиновую фазу (между овуляцией и следующим менструальным циклом) — 14 днями. Несмотря на то, что в реальности существует временной разброс (в менструальном цикле — на семь дней, а в лютеиновой фазе — меньше, всего на два), эти показатели считают стандартными и основывают на них, к примеру, планирование беременности.

На деле же длина как менструального цикла, так и лютеиновой фазы зависит от многих факторов, включая, к примеру, образ жизни, индекс массы тела и возраст (с возрастом длина цикла становится все более устойчивой, а ближе к менопаузе значительно уменьшается). Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
Выяснилось, что средняя продолжительность цикла составляет не 28 дней, а 29,3: стандартная длительность в четыре недели наблюдалась только у 13 процентов женщин, пользовавшихся приложением. Продолжительность фолликулярной фазы (от первых выделений в начале цикла до полного созревания фолликула и начала овуляции) составила 16,9 дня, а лютеиновой фазы — 12,4 дня.
Также ученые выяснили, что с 25 до 45 лет средняя продолжительность цикла уменьшается на 0,18 дня в год, а фолликулярная фаза — на 0,19. Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.
Результаты работы говорят о том, что стандартные временные рамки фаз менструального цикла некорректны: ориентироваться на них для оценки фертильности (например, чтобы избежать возможности забеременеть или, наоборот, увеличить шанс) нельзя. Авторы советуют тщательно следить за собственным менструальным циклом, а также отмечают, что полученные данные помогут улучшить работу автоматических трекеров менструального цикла и предсказания периодов его начала и начала овуляции.

В этом году к Международному женскому дню мы изучили историю появления и развития индустрии женских гигиенических средств, которые используются для контроля менструальных выделений, а также рассмотрели те риски, которые они могут нанести женскому здоровью: прочитать об этом подробнее вы можете в нашем материале «In utero».

Источник: nplus1.ru

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