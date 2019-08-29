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Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

18:40 29.08.2019 Фото: pixabay.com
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Если у вас уродилась малина, морковь, кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны, а так же вы весело и дружно проводите время на любимой даче – ждем ваши фото.

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Приглашаем наших читателей поделиться результатами своего труда с читателями, многие из которых, тоже обожают свои дачки и огородики
Сюжет: Фотомарафоны
Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ждем фото первоклашек для публикации в газете «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 46 новостей

Август – пора подводить итоги урожая-2019. Приглашаем наших читателей поделиться результатами своего труда с читателями, многие из которых, тоже обожают свои дачки и огородики. Если у вас уродилась малина, морковь, кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны, а так же вы весело и дружно проводите время на любимой даче – ждем ваши фото.
Высылайте на bkurer@mail.ru с пометкой «Урожай-2019».
На фото могут быть не только необычные овощи, но хозяева, то есть вы на даче).

Фото мы будем публиковать по мере поступления на сайте, в нашей группе в соцсети ВКонтакте, в текущих номерах газеты.
А ближе к октябрю, как вы закончите все «полевые» работы – опубликуем фотомарафон отдельным проектом в «Курьер.Среда.Бердск».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 сентября 2019 года. Ждем!

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Елизавета Зудова

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От редакции

Какой у вас урожай-2019?

Аноним, 16 августа 2019 20:01
фото красотень
!!!, 18 августа 2019 22:21
почему так поздно запускаете фотомарафон?-МЫ УЖЕ ПОЧТИ ВЕСЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ СЪЕЛИ!!!
так - еще же тыквы будут)и шашлыки) - редакция
!!!, 19 августа 2019 09:44
Спасибо,не подумал что шашлыки тоже относятся к богатому урожаю!А как насчёт наливочек и ничего?!
Аноним, 23 августа 2019 12:18
Неактуально! Куда актуальнее будет фото квитков с конскими ценами за месячную оплату ЖКХ, за квартиру в Бердске! Вот тут можно круглый год конкурсы проводить и отбоя от желающих точно не будет!!!

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