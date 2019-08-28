Тела троих рабочих извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

350 квадратных метров – общая площадь обрушения стены реконструируемого объекта. Продолжается сбор опасных обломков, более 100 кубических метров строительных конструкций уже отгружено.

Тела троих рабочих извлекли из-под завалов

Масштабная операция по ликвидации последствий обрушения стены насосной станции будет продолжаться до полного разбора завалов. На данный момент специалисты собрали более 80 процентов обломков, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Быстрое наращивание сил позволило разобрать основные завалы в течение пяти часов. Спасательной операцией и аварийными работами руководит начальник управления организации пожаротушения и проведения поисково-спасательных работ Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Дмитрий Ярцев.

Большие бетонные конструкции поднимали при помощи крана, всё остальное разбирали практически вручную по местам, которые определили кинологические расчеты во время минуты тишины.

Предположительно 350 квадратных метров – общая площадь обрушения стены реконструируемого объекта. Продолжается сбор опасных обломков, более ста кубических метров строительных конструкций уже отгружено.

Всего задействовали в работах 370 человек, 200 из них от МЧС России. В том числе спасатели из Бердска.

В первые минуты из-под завала удалось спасти одного рабочего, он госпитализирован. По последним данным, всего найдены тела трех человек.