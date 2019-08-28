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Почему исчезла вода и свет на 16 часов в микрорайоне Раздольном объяснил министр ЖКХ Новосибирской области

17:41 28.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отключение подстанции произошло по причине разрушения опорного изолятора на шинах 10 кВ в подстанции. Электрические сети 10/0,4 кВ, включая ТП-10/0,4 кВ, микрорайона «Раздольный» в муниципальную собственность не передавались.

Почему исчезла вода и свет на 16 часов в микрорайоне Раздольном объяснил министр ЖКХ Новосибирской области
Застройщик Раздольного обанкротился

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипова отреагировал на публикацию «Курьер. Среда. Бердск» об исчезновении воды в микрорайоне Раздольном Бердска.

-По информации предоставленной администрацией города Бердска, электроснабжение микрорайона «Раздольный» осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, собственник ТП ООО «ЦСК». Отключение подстанции произошло по причине разрушения опорного изолятора на шинах 10 кВ в подстанции. Персоналом, обслуживающим ТП10/0,4 кВ на территории микрорайона «Раздольный», были предприняты меры по замене опорного изолятора на шинах 10 кВ трансформаторной подстанции. Электрические сети 10/0,4 кВ, включая ТП-10/0,4 кВ, микрорайона «Раздольный» в муниципальную собственность не передавались. Электроснабжение и бесперебойное водоснабжение микрорайона «Раздольный» возобновлено в 13.00 часов 20.08.2019, — сообщил министр ЖКХ «Курьер. Средаю. Бердск» сегодня, 28 августа.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» жители микрорайона Раздольного прожили без света и воды без воды около 16 часов. Бердчане скупили все запасы питьевой воды в ближайшем магазине в первый час после исчезновения воды. Некоторые микрорайоновцы предположили, что исчезновение воды связано с заправкой пожарных машин на территории Раздольного.

Однако иректор управления гражданской зашиты Бердск аи пожарной части Берсдка опровергли суждение бердчан.

Представители банкротившегося «ЦСК» — застройщика Раздольного — сообщали «Курьер. Среда. Бердск», что причина исчезновения воды и света — короткое замыкание в подстанции.

— Ситуация повторяется, когда там заправляется пожарная машина. Автоматика срабатывает, система думает, что произошел порыв на трубе и отключает полностью подачу воды, — комментировали в ЦСК.

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