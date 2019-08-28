Новостройки нашего города и не нашего

За 25 лет Бердск изменили новостройки

Преимущества новостроек

Рынок недвижимости, на сегодняшний день предлагает два варианта жилья: первичное и вторичное. Квартиры первичного рынка обладают рядом преимуществ, которые заставляют все чаще обращаться к выбору новостроек.

— Цена. Самым главным неоспоримым преимуществом является стоимость. В новостройках стоимость квартир более низкая, чем во вторичном жилье. К тому же, при оформлении ипотеки на квартиры в новостройках действует пониженная процентная ставка, от 11,5%.

— Юридическая прозрачность сделки. Приобретая квартиру в новостройке, вы становитесь первым владельцем. Этот фактор помогает избежать многих юридических проблем, которые часто всплывают после покупки вторичного жилья.

— Страхование. Сделка по приобретению жилья в новостройке всегда страхуется

— Свобода выбора. Приобретая первичное жилье, вы имеете возможность выбрать любой этаж и планировку квартиры. Безусловно, жить в новом доме со свежим ремонтом намного приятнее, чем в том, где расписаны стены и затхлый запах. Кроме того, современные новостройки имеют индивидуальное ограждение, детские площадки с новым современным инвентарем, а так же парковки.

— Социальная среда. Приобретая квартиру в новостройке, вы обеспечиваете себе однородную социальную среду, ваши соседи будут того же социального статуса, что и вы.

— Новизна коммуникаций. В новостройке вы можете быть уверены в коммуникациях, качестве труб и проводке. Все новостройки оснащаются датчиками дыма. Приобретая вторичное жилье, вы берете «кота в мешке».

— Красота. Помимо общего вида новостройки вы можете выбрать и вид из окна, в нашем городе масса районов с видом на лес, море, поля. Большое количество новостроек имеют террасы. Приобретая пентхаус, вы можете иметь отличные условия для отдыха, не переезжая в частный сектор.

— Программа лояльности. Очень часто приобретая первичное жилье, вы имеете возможность воспользоваться акциями, скидками, спецпредложениями и программой лояльности.

Но у любой медали есть две стороны. Приобретая квартиру в новостройке, вы можете столкнуться с такими минусами как:

— ожидание завершения строительства (до двух лет);

— шум ремонта, который может продолжаться 1-1,5 года после сдачи дома;

— неопределенная стоимость услуг ЖКХ.

Как выбрать квартиру?

Чтобы выбрать квартиру, необходимо, для начала, оценить свой бюджет, а так же форму оплаты. Жилье можно купить:

— по 100% оплате;

— в рассрочку на несколько лет (с начислением % и без)

— в ипотеку

— в лизинг

— с использованием материнского капитала

— с использованием различных государственных субсидий

Определитесь с районом. В нашем городе новостройки есть во многих районах. Учитывайте транспортную доступность, инфраструктуру района (детские сады, школы, аптеки, магазины и т. д.). Этот фактор очень важен, поскольку он может стать определяющим, если вы захотите сдать квартиру в аренду или продать.

Перед покупкой сходите на экскурсию на проект-новостройку, а так же проконсультируйтесь с риелтором и юристом по вопросам этапов оформления сделки. Обязательно уделите время проверке репутации застройщика! Поскольку, «долгострой» в наше время все еще актуален.

Дешево и сердито

Поскольку застройщики обычно начинает продажу квартиры еще на стадии котлована для новостройки, приобрести ее можно задолго до сдачи, в таком случае, стоимость будет ниже на 30-35%, чем в сданном доме. Здесь есть свои риски, но и выигрыш, в случае удачного строительства в срок будет большим. Опасаясь долгостроя, вы можете выбрать панельный дом, поскольку они строятся намного быстрее кирпичных.

Нужно так же понимать, что к сдаче дома, помимо роста цены снижается и количество свободных квартир. Чаще всего, после сдачи дома остаются квартиры с большим метражом и не очень удобной планировкой.

Так же, есть и особенности ипотечного кредитования квартир в стадии строительства. На начальной стадии строительства не возможно купить квартиру по ипотеке.

Помните о том, что приобретение первичного жилья процесс трудоемкий и требующий внимательного подхода.