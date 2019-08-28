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Недвижимость / Общество

Новостройки нашего города и не нашего

17:27 28.08.2019, Любовь Хабибуллина Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все чаще жители нашего города, приобретая жилье, отдают предпочтение новостройкам. Чем они лучше вторичного жилья и на что обратить внимание при выборе?

Новостройки нашего города и не нашего
За 25 лет Бердск изменили новостройки

Преимущества новостроек
Рынок недвижимости, на сегодняшний день предлагает два варианта жилья: первичное и вторичное. Квартиры первичного рынка обладают рядом преимуществ, которые заставляют все чаще обращаться к выбору новостроек.
— Цена. Самым главным неоспоримым преимуществом является стоимость. В новостройках стоимость квартир более низкая, чем во вторичном жилье. К тому же, при оформлении ипотеки на квартиры в новостройках действует пониженная процентная ставка, от 11,5%.
— Юридическая прозрачность сделки. Приобретая квартиру в новостройке, вы становитесь первым владельцем. Этот фактор помогает избежать многих юридических проблем, которые часто всплывают после покупки вторичного жилья.
— Страхование. Сделка по приобретению жилья в новостройке всегда страхуется
Свобода выбора. Приобретая первичное жилье, вы имеете возможность выбрать любой этаж и планировку квартиры. Безусловно, жить в новом доме со свежим ремонтом намного приятнее, чем в том, где расписаны стены и затхлый запах. Кроме того, современные новостройки имеют индивидуальное ограждение, детские площадки с новым современным инвентарем, а так же парковки.
— Социальная среда. Приобретая квартиру в новостройке, вы обеспечиваете себе однородную социальную среду, ваши соседи будут того же социального статуса, что и вы.
Новизна коммуникаций. В новостройке вы можете быть уверены в коммуникациях, качестве труб и проводке. Все новостройки оснащаются датчиками дыма. Приобретая вторичное жилье, вы берете «кота в мешке».
Красота. Помимо общего вида новостройки вы можете выбрать и вид из окна, в нашем городе масса районов с видом на лес, море, поля. Большое количество новостроек имеют террасы. Приобретая пентхаус, вы можете иметь отличные условия для отдыха, не переезжая в частный сектор.
Программа лояльности. Очень часто приобретая первичное жилье, вы имеете возможность воспользоваться акциями, скидками, спецпредложениями и программой лояльности.

Но у любой медали есть две стороны. Приобретая квартиру в новостройке, вы можете столкнуться с такими минусами как:
— ожидание завершения строительства (до двух лет);
— шум ремонта, который может продолжаться 1-1,5 года после сдачи дома;
— неопределенная стоимость услуг ЖКХ.

Как выбрать квартиру?
Чтобы выбрать квартиру, необходимо, для начала, оценить свой бюджет, а так же форму оплаты. Жилье можно купить:
— по 100% оплате;
— в рассрочку на несколько лет (с начислением % и без)
— в ипотеку
— в лизинг
— с использованием материнского капитала
— с использованием различных государственных субсидий
Определитесь с районом. В нашем городе новостройки есть во многих районах. Учитывайте транспортную доступность, инфраструктуру района (детские сады, школы, аптеки, магазины и т. д.). Этот фактор очень важен, поскольку он может стать определяющим, если вы захотите сдать квартиру в аренду или продать.
Перед покупкой сходите на экскурсию на проект-новостройку, а так же проконсультируйтесь с риелтором и юристом по вопросам этапов оформления сделки. Обязательно уделите время проверке репутации застройщика! Поскольку, «долгострой» в наше время все еще актуален.
Дешево и сердито
Поскольку застройщики обычно начинает продажу квартиры еще на стадии котлована для новостройки, приобрести ее можно задолго до сдачи, в таком случае, стоимость будет ниже на 30-35%, чем в сданном доме. Здесь есть свои риски, но и выигрыш, в случае удачного строительства в срок будет большим. Опасаясь долгостроя, вы можете выбрать панельный дом, поскольку они строятся намного быстрее кирпичных.
Нужно так же понимать, что к сдаче дома, помимо роста цены снижается и количество свободных квартир. Чаще всего, после сдачи дома остаются квартиры с большим метражом и не очень удобной планировкой.
Так же, есть и особенности ипотечного кредитования квартир в стадии строительства. На начальной стадии строительства не возможно купить квартиру по ипотеке.
Помните о том, что приобретение первичного жилья процесс трудоемкий и требующий внимательного подхода.

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