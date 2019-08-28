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Погиб солдат-срочник из Тульской области в воинской части № 34148 в Новосибирске

17:30 28.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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После судебно-медицинской экспертизы тело отправят родным в Тульскую область

Погиб солдат срочник из Тульской области в воинской части № 34148 в Новосибирске
Солдат был призван на службу из Тульской области

Солдат из Тульской области, проходивший срочную воинскую службу в Новосибирске, обнаружен погибшим. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель 481-го военного следственного отдела СК полковник юстиции Леонид Дорфман.

«Имел место случай гибели военнослужащего.», — сказал он.

Инцидент произошел в воинской части № 34148, находящейся в Пашино Калининского района Новосибирска. Солдат был призван на службу из Тульской области. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. После того, как эксперт завершит работу, тело будет отправлено для погребения родным.

«Военным следственным органом зарегистрировано сообщение о преступлении, проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», — отметил представитель СК.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Гость, 28 августа 2019 19:43
Вроде застрелился в оружейке? Девчонка не дождалась? Дембель в декабре у него.

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