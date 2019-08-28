Автозапчасти: Контрактные VS Оригинальные

Как правильно выбрать детали и не прогадать с качеством, опираясь на дешевизну?

Как и любая вещь, автомобиль имеет свойство изнашиваться, благо, в отличие от носков, которые приходится выбрасывать при первой дырке, мы имеем возможность многократно заменять детали и машинное масло, перекрашивать автомобиль и многое другое. Детали для транспортного средства можно приобретать выбирая самостоятельно или оплачивать те, что предлагают в автосервисе. Зачастую, перед автомобилистом встает выбор: контрактные или оригинальные детали брать? Разберемся в этом вопросе.

Контрактные запчасти

Контрактные — это запчасти бывшие в употреблении (б/у), которые поставляются в Россию из-за границы. На ввоз таких запчастей необходимо иметь определенный договор и разрешение на поставку, поэтому они получили такое название.

В нашем регионе чаще всего можно встретить японские автозапчасти.

Но откуда они берутся, и зачем нам б/у запчасти?

В Европе и Японии очень строгие технические стандарты, которые неукоснительно соблюдаются автомобилистами, здесь по истечению определенного срока замене подлежат даже исправные запчасти. И, чем старее автомобиль, тем большее количество деталей необходимо заменить. Зачастую это оказывается значительно дороже покупки нового автомобиля, поэтому автовладельцы попросту утилизируют автомобиль в хорошем состоянии. То же случается и с невостребованными или устаревшими моделями. Детали таких транспортных средств отправляются в другие страны.

Контрактные = б/у?

Часто задаваемый вопрос о том, есть ли отличие между контрактными и б/у деталями с авторазборки? Отличие есть, и оно велико!

Контрактные детали ввозятся из-за границы, где эксплуатируются определенный срок, а затем проверяются на безопасность и качество перед продажей.

Обычные же б/у запчасти снимаются с аварийных и старых автомобилей, которые обслуживались в России. Качество таких деталей непредсказуемо.

Плюсы Контрактных запчастей в оптимальном сочетании цены и качества:

— эксплуатация автомобилей в Европе и Японии — щадящая (общая приверженность людей к использованию городского транспорта для ежедневных нужд)

— качество дорожного полотна, топлива — значительно выше чем в России

— стоимость значительно ниже, чем у оригинальных; замена запчасти может обойтись дешевле, чем ее починка

Где купить контрактные запчасти?

Купить такие автозапчасти можно только в специализированных автомагазинах и автосервисах. Они имеют договоры с аукционами и заводами по утилизации Японии и Европы на поставку автодеталей. На такие запчасти обычно действует гарантия 14 дней.

Оригинальные автозапчасти

Оригинальные автозапчасти — это запасные части для автомобиля выпускаемые заводом-изготовителем автомобилей, или поставляемые для него для последующей сборки. Чаще всего, они имеют уникальный заводской номер и фирменную маркировку. Такие детали обязательно будут качественными и точно подойдут именно вашему автомобилю.

Основные преимущества оригинальных запчастей:

— высокое качество и абсолютная совместимость с остальными деталями вашего автомобиля

— возможность заказа любой детали

— уникальность деталей защищает автовладельцев от приобретения подделок

— сохранение гарантии на обслуживание автомобиля

Какие есть минусы?

— заказанную деталь могут долго доставлять, от пары недель до нескольких месяцев

— высокая цена

Что выбрать?

Для того, чтобы определиться с выбором нужно понять, что важнее для вас в данный момент, быстро вернуть автомобиль в рабочее состояние, или обеспечить максимально продолжительное функционирование замененных деталей автомобиля. Определившись с приоритетами вы легко сможете принять решение и привести автомобиль в норму в подходящие для вас сроки.