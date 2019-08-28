В обрушении шкафов на пятерых учениц обвинил монтажника СК Новосибирска

Следственным отделом по Дзержинскому району г. Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в августе 2018 года школа МБОУ СОШ № 82 города Новосибирска заключила договор с мебельной фабрикой «Калите» на поставку, сборку и установку шкафов навесных, полуоткрытых, тумб под оргтехнику в помещении.
В свою очередь, мебельная фабрика «Калите» заключило договор подряда с 45-летним мужчиной, который согласно договора, выступал в качестве подрядчика и обязан изготовить, собрать и произвести монтаж мебели, самостоятельно определяя способы выполнения задания, выполнить весь комплекс работ качественно и в надлежащие сроки.
В августе 2018 года 45-летний мужчина просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии № 210 МБОУ СОШ № 82, после чего не прочистив просверленные отверстия от шлама и пыли, установил в них распорные пластиковые анкерные крепления заведомо недостаточной длины и диаметра по отношению к посадочным отверстиям, тем самым не обеспечив их прочное, надежное и безопасное соединение с материалом стены, а затем для фиксации монтажных планок применил шурупы-саморезы и мебельные шурупы длиной короче, чем длина распорных элементов, после чего повесил на них шкафы.
08 октября 2018 года в утреннее время, в помещении кабинета № 210 МБОУ СОШ № 82 со стены произошло падение навесных полуоткрытых шкафов на пятерых несовершеннолетних учениц 5 класса школы, одной из которой был причинен тяжкий вред здоровью.
По уголовному делу следователем проведен сложный комплекс следственных действий, назначено более 9 судебных экспертиз, допрошены свидетели и специалисты, что позволило установить полную и объективную картину произошедшего.
В настоящее время по уголовному делу собраны достаточные доказательства, составленное по нему обвинительное заключение утверждено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: Следком