В обрушении шкафов на пятерых учениц обвинил монтажника СК Новосибирска

Мужчина просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии № 210 МБОУ СОШ № 82, после чего, не прочистив просверленные отверстия от шлама и пыли, установил в них распорные пластиковые анкерные крепления заведомо недостаточной длины и диаметра.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту падения шкафов на учеников

Следственным отделом по Дзержинскому району г. Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в августе 2018 года школа МБОУ СОШ № 82 города Новосибирска заключила договор с мебельной фабрикой «Калите» на поставку, сборку и установку шкафов навесных, полуоткрытых, тумб под оргтехнику в помещении.

В свою очередь, мебельная фабрика «Калите» заключило договор подряда с 45-летним мужчиной, который согласно договора, выступал в качестве подрядчика и обязан изготовить, собрать и произвести монтаж мебели, самостоятельно определяя способы выполнения задания, выполнить весь комплекс работ качественно и в надлежащие сроки.

В августе 2018 года 45-летний мужчина просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии № 210 МБОУ СОШ № 82, после чего не прочистив просверленные отверстия от шлама и пыли, установил в них распорные пластиковые анкерные крепления заведомо недостаточной длины и диаметра по отношению к посадочным отверстиям, тем самым не обеспечив их прочное, надежное и безопасное соединение с материалом стены, а затем для фиксации монтажных планок применил шурупы-саморезы и мебельные шурупы длиной короче, чем длина распорных элементов, после чего повесил на них шкафы.

08 октября 2018 года в утреннее время, в помещении кабинета № 210 МБОУ СОШ № 82 со стены произошло падение навесных полуоткрытых шкафов на пятерых несовершеннолетних учениц 5 класса школы, одной из которой был причинен тяжкий вред здоровью.

По уголовному делу следователем проведен сложный комплекс следственных действий, назначено более 9 судебных экспертиз, допрошены свидетели и специалисты, что позволило установить полную и объективную картину произошедшего.

В настоящее время по уголовному делу собраны достаточные доказательства, составленное по нему обвинительное заключение утверждено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком