Оргкомитет всероссийского конкурса выразил благодарность АО «Искитимцемент» за экологическую инициативу

АО _Искитимцемент_. Цех _Обжиг_

Мероприятие проводилось Ассоциацией «Надежный партнер» и Российским экологическим обществом при официальной поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, министерств энергетики, природных ресурсов и экологии, промышленности и торговли, строительства и ЖКХ Российской Федерации. Оно направлено на стимулирование общественности и бизнеса к реализации прикладных природоохранных проектов высокой эффективности на основе уже имеющегося опыта, тиражирование наиболее успешных практик, технических и организационных решений во всех отраслях экономики страны.

В оргкомитет конкурса поступили заявки более чем от 100 организаций, к участию было допущено 99 проектов. АО «Искитимцемент» представило на суд жюри два масштабных проекта – строительство насосной станции технологической воды 1-го подъема с водозабором, завершенное в 2018 году, и техническое перевооружение аспирационной системы на колосниковом холодильнике вращающейся печи №6 (объект введен в эксплуатацию в 2019-м).

Как отметил в благодарственном письме председатель оргкомитета конкурса Алексей Майоров, «все представленные проекты вызвали интерес со стороны федеральных и региональных органов власти, ответственных за реализацию мероприятий национального проекта «Экология» и, безусловно, привлекли к себе внимание широкой общественности».

АО «Искитимцемент» осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегическими направлениями развития реального сектора экономики, строго соблюдая требования экологического и природоохранного законодательства. Экологическая программа завода включает целый комплекс мероприятий, направленных на эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, сохранение уникальных экосистем и т. д.

«Мы планомерно инвестируем средства в обеспечение экологической безопасности. В целях минимизации воздействия предприятия на окружающую среду разработан План мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух, которому мы неукоснительно следуем. Так, в мае текущего года введен в эксплуатацию современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch на колосниковом холодильнике вращающейся печи №6. Это самый масштабный инвестиционный проект экологической направленности за последние годы. В результате ввода фильтра в эксплуатацию количество пыли, выбрасываемой из холодильника в атмосферу, снизилось в 160 раз и приблизилось к нулю. В ближайшей перспективе – реализация аналогичного проекта по установке аспирационного оборудования на колосниковом холодильнике печи №9, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – В период с 2014 по 2018 гг. затраты на ремонт газоочистного оборудования составили более 48 млн рублей, инвестиционные затраты на экологические объекты – около 200 млн рублей. Соответствующие показатели на 2019-й – 10 и 47 млн рублей. До 2025 года акционеры планируют направить на реализацию природоохранных проектов сумму, в 1,5–2 раза превосходящую объем уже вложенных средств».

Владимир Скакун также подчеркнул важность продолжения совместной работы власти, бизнеса и общества по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и выразил надежду на то, что конкурс станет традиционным. Проведение подобных мероприятий способствует повышению экологической культуры населения и сохранению природных богатств нашего региона.