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Оргкомитет всероссийского конкурса выразил благодарность АО «Искитимцемент» за экологическую инициативу

15:52 28.08.2019
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Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров поблагодарил АО «Искитимцемент» за реализацию экологических проектов и участие во всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология».

Оргкомитет всероссийского конкурса выразил благодарность АО «Искитимцемент» за экологическую инициативу
АО _Искитимцемент_. Цех _Обжиг_

Мероприятие проводилось Ассоциацией «Надежный партнер» и Российским экологическим обществом при официальной поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, министерств энергетики, природных ресурсов и экологии, промышленности и торговли, строительства и ЖКХ Российской Федерации. Оно направлено на стимулирование общественности и бизнеса к реализации прикладных природоохранных проектов высокой эффективности на основе уже имеющегося опыта, тиражирование наиболее успешных практик, технических и организационных решений во всех отраслях экономики страны.
В оргкомитет конкурса поступили заявки более чем от 100 организаций, к участию было допущено 99 проектов. АО «Искитимцемент» представило на суд жюри два масштабных проекта – строительство насосной станции технологической воды 1-го подъема с водозабором, завершенное в 2018 году, и техническое перевооружение аспирационной системы на колосниковом холодильнике вращающейся печи №6 (объект введен в эксплуатацию в 2019-м).
Как отметил в благодарственном письме председатель оргкомитета конкурса Алексей Майоров, «все представленные проекты вызвали интерес со стороны федеральных и региональных органов власти, ответственных за реализацию мероприятий национального проекта «Экология» и, безусловно, привлекли к себе внимание широкой общественности».
АО «Искитимцемент» осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегическими направлениями развития реального сектора экономики, строго соблюдая требования экологического и природоохранного законодательства. Экологическая программа завода включает целый комплекс мероприятий, направленных на эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, сохранение уникальных экосистем и т. д.
«Мы планомерно инвестируем средства в обеспечение экологической безопасности. В целях минимизации воздействия предприятия на окружающую среду разработан План мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух, которому мы неукоснительно следуем. Так, в мае текущего года введен в эксплуатацию современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch на колосниковом холодильнике вращающейся печи №6. Это самый масштабный инвестиционный проект экологической направленности за последние годы. В результате ввода фильтра в эксплуатацию количество пыли, выбрасываемой из холодильника в атмосферу, снизилось в 160 раз и приблизилось к нулю. В ближайшей перспективе – реализация аналогичного проекта по установке аспирационного оборудования на колосниковом холодильнике печи №9, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – В период с 2014 по 2018 гг. затраты на ремонт газоочистного оборудования составили более 48 млн рублей, инвестиционные затраты на экологические объекты – около 200 млн рублей. Соответствующие показатели на 2019-й – 10 и 47 млн рублей. До 2025 года акционеры планируют направить на реализацию природоохранных проектов сумму, в 1,5–2 раза превосходящую объем уже вложенных средств».
Владимир Скакун также подчеркнул важность продолжения совместной работы власти, бизнеса и общества по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и выразил надежду на то, что конкурс станет традиционным. Проведение подобных мероприятий способствует повышению экологической культуры населения и сохранению природных богатств нашего региона.

Оргкомитет всероссийского конкурса выразил благодарность АО «Искитимцемент» за экологическую инициативу
Оргкомитет всероссийского конкурса выразил благодарность АО «Искитимцемент» за экологическую инициативу
Оргкомитет всероссийского конкурса выразил благодарность АО «Искитимцемент» за экологическую инициативу
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