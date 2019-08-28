«Сибантрацит» отметил День шахтера

Торжественное мероприятие в Новосибирске посетили более 1000 человек — сотрудники, власти региона, партнеры и клиенты из разных стран мира.

Это первый День шахтера, который «Сибирский Антрацит», «Разрез Восточный» и «Разрез Кийзасский» встретили как единая компания – группа «Сибантрацит».

Максим Геннадьевич Барский, генеральный директор группы «Сибантрацит», поздравил коллег и подвел итоги первого полугодия 2019 года. Он отметил рост производственных показателей (добычи — на 9%, отгрузки — на 4%) и производственной эффективности, рассказал о внедрении единых высоких стандартов горных работ, промышленной безопасности, защиты окружающей среды.

В первом полугодии 2019 года «Сибантрацит» предложил клиентам новые продукты и усовершенствовал систему управления качеством готовой продукции. Группа укрепила позиции на мировом рынке: объем поставок в Индию удвоился, в Юго-Восточную Азию вырос на треть, в Китай — на 10%, в страны Европы — на 30%.

Группа остается крупнейшим налогоплательщиком в регионах присутствия и надежным работодателем, создает достойные условия труда для сотрудников. Среди крупных инвестиционных проектов в Новосибирской области — строительство 25 км жд пути, эксплуатация которых начнется в июле 2020 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в видеообращении поблагодарил «Сибантрацит» за большой вклад в экономическое развитие региона, социальные, благотворительные, спортивные и научные проекты, а также за высокие производственные показатели.

С профессиональным праздником коллектив группы поздравили председатель регионального Заксобрания А.И. Шимкив, федеральный инспектор по НСО Ю.В. Семенов, член Совета Федерации В.Ф. Городецкий, глава Искитимского района О.В. Лагода и другие почетные гости.

Добрые слова и пожелания звучали в адрес «Сибантрацита» от партнеров и клиентов компании. Хосе Мигель Ортега, коммерческий директор компании Garcia Munte Energia, отметил высокое качество продукции и отличную деловую репутацию группы: «На протяжении всего сотрудничества вы сохраняете высочайшую планку. Для нас главным являются надежные партнерские отношения, которые сложились в совместной работе».

Мистер Хан, генеральный директор компании Tangshan Jiahe Trading CO., LTD поздравил коллектив с праздником и выразил надежду на долгосрочное сотрудничество: «Главное, что мы вместе и продолжим развиваться».

Лучшим сотрудникам группы были вручены награды: почетные грамоты и благодарности Минэнерго, регионального правительства, Минпромторга НСО, главы Искитимского района.

24 августа в Искитимском районе Новосибирской области и Мысковском городском округе Кемеровской области прошли праздничные мероприятия по случаю Дня шахтера, организованные «Сибантрацитом» для местных жителей.

Источник: sibanthracite.ru