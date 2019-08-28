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Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска

16:45 28.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В 2019 году в школы и детские сады пришли работать 24 молодых педагога.

Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
В 2019 году в школы пойдут на 512 человек больше

28 августа во дворце культуры «Родина» прошла традиционная августовская конференция. Начальник управления образования Жанна Тузова отметила, что на развитие образование было выделено 1 444 781 рублей.
По ее словам, в Бердске остро стоит вопрос обеспечения детскими садами детей трех-четырех лет. Впервые за последние годы не удается ликвидировать очередь в этой возрастной категории.

Но в октябре распахнет свои двери детский сад «Южный» на 220 мест. В 2021 году запланировано строительство сада-яслей «Южный» на 110 мест.
По словам Жанна Леонидовна в Бердске ежегодно увеличивается число учащихся. В 2019 году в школы пойдут на 512 человек больше. В первую смену будут учится 9455 человек, во вторую — 3940.
— Анализируя данные по количеству детей, мы понимаем, что без строительства школ в Бердске невозможно было бы работать и выполнять поставленные задачи. Строительство школы в «Южном» идет с опережением графика. Планируемый ввод 1 сентября 2020 года,- рассказала Тузова.

Как сообщила начальник управления образования Бердска, ЕГЭ в 2019 году не сдали 9 человек. А трое школьников набрали высший балл. Из 49 медалистов 40 поступили в вузы на бюджет.

Поблагодарив ветеранов педагогического труда, Евгений Шестернин пожелал педагогам успехов, благодарных учеников и благодарных родителей.
— Возвращайтесь домой с хорошей, средней зарплатой,- высказался мэр Бердска.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко пожелала успехов в новом учебном году, чтобы дети только радовали, чтобы родители ими гордились.

— Благополучия в семьях, мира, добра и счастья,- сказала Надежда Николаевна.

Под бурные аплодисменты зала на сцену поднялись молодые педагоги Бердска.
— Вновь мы принимаем в нашу дружную педагогическую семью молодых педагогов. Я вижу их волнение, вижу их глаза, которые смотрят на нас с надеждой. Давайте оправдаем их надежды и поможем молодым педагогам состояться в профессии. Дорогие ребята, мастера может сделать каждый, если он захочет, если ему помогут. Все составляющие в системе образования есть. С успешным стартом в профессии! Доброго пути, хорошего настроения,- обратилась Жанна Леонидовна.

Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска
Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска

Автор видео Елена Белоусова

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Какая зарплата должна быть у педагогов?

Аноним, 28 августа 2019 17:43
НВР: Зарплата должна быть такой, чтобы ни один суслик-агроном на смог уже давать никаких советов.
Дмитрий Медведев учителям "Это был ваш личный выбор! Не хватает денег, идите в бизнес"!
https://www.youtube.com/watch?v=GWQ65u80h38
Аноним, 28 августа 2019 18:59
НВР:
60000
Аноним, 28 августа 2019 20:20
Когда г-жа Тузова огласила данные по средней зарплате учителей и воспитателей в г. Бердске, в зале все заметно оживились. Жаль не засняли удивлённые лица педагогических работников в этот момент
Рома, 28 августа 2019 21:01
1 ставка 9600 это с надбавками уже
Аноним, 28 августа 2019 21:08
НВР:
Не менее 40 тыс.за Нормальный рабочий график !!! А не за работу по 12 часов в течении месяца !!!
Аноним, 28 августа 2019 22:12
НВР:
90000
Старый, 28 августа 2019 22:22
Из 24 молодых, сколько учились на бюджете?
Аноним, 28 августа 2019 22:46
За 90 т. Есть смысл работать и зарабатывать.и работать по 12 часов. Консультация хорошего врача. Час мин. 1000 руб. У учителя должно быть также. Плюс на платные обследования. А то у учителя час 70-80 р. А куда не придет мин. 500 р.( Маникюр, психолог 700 р. Стрижка) думайте дамы и господа в правительстве.

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