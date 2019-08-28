Возвращаться домой с хорошей зарплатой пожелал педагогам мэр Бердска

В 2019 году в школы пойдут на 512 человек больше

28 августа во дворце культуры «Родина» прошла традиционная августовская конференция. Начальник управления образования Жанна Тузова отметила, что на развитие образование было выделено 1 444 781 рублей.

По ее словам, в Бердске остро стоит вопрос обеспечения детскими садами детей трех-четырех лет. Впервые за последние годы не удается ликвидировать очередь в этой возрастной категории.

Но в октябре распахнет свои двери детский сад «Южный» на 220 мест. В 2021 году запланировано строительство сада-яслей «Южный» на 110 мест.

По словам Жанна Леонидовна в Бердске ежегодно увеличивается число учащихся. В 2019 году в школы пойдут на 512 человек больше. В первую смену будут учится 9455 человек, во вторую — 3940.

— Анализируя данные по количеству детей, мы понимаем, что без строительства школ в Бердске невозможно было бы работать и выполнять поставленные задачи. Строительство школы в «Южном» идет с опережением графика. Планируемый ввод 1 сентября 2020 года,- рассказала Тузова.

Как сообщила начальник управления образования Бердска, ЕГЭ в 2019 году не сдали 9 человек. А трое школьников набрали высший балл. Из 49 медалистов 40 поступили в вузы на бюджет.

Поблагодарив ветеранов педагогического труда, Евгений Шестернин пожелал педагогам успехов, благодарных учеников и благодарных родителей.

— Возвращайтесь домой с хорошей, средней зарплатой,- высказался мэр Бердска.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко пожелала успехов в новом учебном году, чтобы дети только радовали, чтобы родители ими гордились.

— Благополучия в семьях, мира, добра и счастья,- сказала Надежда Николаевна.

Под бурные аплодисменты зала на сцену поднялись молодые педагоги Бердска.

— Вновь мы принимаем в нашу дружную педагогическую семью молодых педагогов. Я вижу их волнение, вижу их глаза, которые смотрят на нас с надеждой. Давайте оправдаем их надежды и поможем молодым педагогам состояться в профессии. Дорогие ребята, мастера может сделать каждый, если он захочет, если ему помогут. Все составляющие в системе образования есть. С успешным стартом в профессии! Доброго пути, хорошего настроения,- обратилась Жанна Леонидовна.

Автор видео Елена Белоусова



Автор видео Елена Белоусова

