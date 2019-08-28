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Исчезли очереди: Мамы с детьми могут записаться на прием для оформления льгот в Центр соцподдержки в Бердске

15:36 28.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане стоят в очереди за оформлением льгот и пособий не больше положенного норматива. Те, кто не может ожидать, записываются к специалистам на определенное время.

Исчезли очереди: Мамы с детьми могут записаться на прием для оформления льгот в Центр соцподдержки в Бердске
В новом помещении по ул. Кирова, 2/1, расположились Центр соцподдержки и Комплексный центр соцобслуживания населения

Нет очередей к специалистам в Центр социальной поддержки населения в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 28 августа сообщила директор Центра соцподдержки населения Светлана Казакова.

По словам Светланы Казаковой, она контролирует ситуацию с очередями, если вдруг в очереди появляются мамы с детками, она принимает их либо сама, либо записывает на прием к специалисту в определенное время.

Ожидание в очереди соответствует нормативу, подчеркнула Казакова. Если в течение рабочего дня не все успевают попасть на прием к специалистам, время работы Центра продлевается. Светлана Дмитриевна отмечает, люди, которые не могут по каким-то веским причинам ожидать приема в очереди, например, мамы с маленькими детьми, могут записаться на прием к специалисту. И в определенное время прийти к нему.

Директор Центра соцподдержки населения напоминает, что в помещении, в котором находится ее служба, расположен еще и Комплексный центр соцобслуживания населения. И туда тоже приходят посетители, которые ждут своей очереди к специалистам. Поэтому гражданам нужно уточнять, в какую организацию стоят в очереди бердчане.

Напомним, бердчанин пожаловался на то, что в августе его супруга два дня подряд ходила в центр социальной помощи населению, но там были большие очереди, и она не смога попасть на прием, чтобы оформить пособия на детей.

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От редакции

Вам приходилось долго ждать очереди в отделе соцпособий?

Аноним, 28 августа 2019 15:54
НВР:
Добрый день,были в соцзащите в среду ,отстаяли с 9 утра до 15,с двумя детьми

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