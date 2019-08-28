Вредно ли глотать жвачку?

Жевательная резинка – это каучук, смешанный с подсластителями и ароматизаторами, которые высвобождаются во рту во время пережевывания.

По поводу случайно проглоченных людьми жвачек существует немало мифов

По поводу случайно проглоченных людьми жвачек существует немало мифов. В чем же состоит реальная опасность проглоченной жвачки, рассказал врач гастроэнтеролог Иркутской инфекционной клинической больницы Алексей Молодцов?

Начнем с того, что представляет собой жевательная резинка. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов определяет этот продукт как «непищевое жевательное вещество». Непищевое – это значит, что жевательная резинка не усваивается организмом. Максимум, что может сделать наше тело – переработать те сахара, которые придают жвачке ее характерный вкус.

В сущности, жевательная резинка – это каучук, смешанный с подсластителями и ароматизаторами, которые высвобождаются во рту во время пережевывания. Таким образом, если вы вдруг нечаянно проглотите жвачку, в организм попадает кусочек неперевариваемой резины.

Насколько это опасно?

Человеческий организм способен избавляться от неперевариваемых веществ без дополнительной помощи. Сокращение мышц в пищеварительном тракте может помочь продвинуть жвачку так, чтобы она без проблем вышла вместе с каловыми массами – так же, например, как и шелуха от семечек. И все же риск навредить здоровью из-за проглоченной жвачки остается. Дело в том, что организму приходится проталкивать к «выходу» довольно значительную массу всевозможных остатков. Жвачка как дополнение к этой массе вполне способна спровоцировать затор и кишечную непроходимость. Симптомами такого состояния являются боль в животе и запоры, а при отсутствии адекватного лечения эта проблема может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Источник: medikforum.ru