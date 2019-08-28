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Похоронили фронтовика Александра Голенкова из Бердска

18:00 28.08.2019, Галина Панчева
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В живых осталось 28 бердчан-участников Великой Отечественной войны.

Похоронили фронтовика Александра Голенкова из Бердска
В День Победы бердчане, в том числе и фронтовики, возлагают цветы к вечному огню на Мемориале Славы

Сегодня, 28 августа, похоронили участника Великой Отечественной войны Александра Федоровича Голенкова. 3 августа ему исполнилось 92 года. В последнее время он тяжело болел, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель городского совета ветеранов Раиса Христенко.

Александр Федорович воевал на первом Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах. Имеет награды, в том числе медаль «За отвагу».

— Мы его совсем недавно с поздравили с днем рождения. Он уже лежал. Приехала дочь. Сегодня должна уже была уезжать. Вчера Александра Федоровича помыли, постригли, за столом собрались родственники. Все было прекрасно. Через два часа пришли к нему в комнату, а он уже мертвый, — рассказала 28 августа Раиса Васильевна.

Сейчас в Бердске осталось в живых 28 фронтовиков. Самой старшей Зое Семеновне Князевой в этом году исполнился 101 год.

— Она у нас еще такая молодец, только ноги отказывают, — отметила Христенко.

В ноябре исполнится 101 год еще одному ветерану Великой Отечественной войны — Юрию Борисовичу Маркову.

Со 100-летним юбилеем 26 августа члены совета ветеранов поздравили Наталью Михайловну Гребенникову, воевавшую на Белорусском фронте.

По словам председателя совета ветеранов, в основном оставшиеся в живых участники боевых действий во время Великой Отечественной войны уже прикованы к постелям, либо настолько слабы, что не покидают стен своего дома. Всего пять ветеранов из 28 могут сходить на встречу в детсад или школу и поговорить с детьми. Такие встречи проводятся круглый год. Педагоги часто обращаются в совет ветеранов и просят организовать встречу с участниками войны, отметила Христенко.

Город не забывает ни об одном из ветеранов. Их непременно поздравляют с днем рождения, Днем Победы, приходят в гости в дни воинской славы. Совет ветеранов держит постоянную связь с каждым из фронтовиков и их родными. Очень часто беседуют по телефону. Если возникают какие-то проблемы, то помогают их решить.

В совете ветеранов пояснили, что каких-то глобальных планов на празднование 75 годовщины со Дня Победы пока еще нет, но все уже потихоньку готовятся к нему. В первоочередных планах отремонтировать памятники и стелы, привести в порядок могилы фронтовиков, за которыми никто не ухаживает.

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От редакции

Ваши родные воевали?

Аноним, 28 августа 2019 21:33
НВР:
Мои деды воевали. Косарев Иван Егорович погиб в Демянском котле 4 марта 1942 года, Жиряков Павел Михайлович воевал на Смоленщине и под Луганском, вернулся в октябре 1942 года после ранения в голову и контузии.

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