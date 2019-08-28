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Видео с места обрушения стены насосной станции опубликовал СК Новосибирска

14:20 28.08.2019
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В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. Один человек погиб, судьба 8 рабочих неизвестна.

Видео с места обрушения стены насосной станции опубликовал СК Новосибирска
Предположительно, под завалами находятся люди

Стена насосной станции при реконструкции здания в Новосибирске рухнула сегодня, 28 августа. Предположительно, под завалами оказались 12 рабочих.
В Ленинском районе Новосибирска в хозяйственном корпусе административного здания на ул. Ударная произошло обрушение стены. В МЧС информация об обрушении поступила в 12.20 (мест.вр.) Незамедлительно к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного МЧС России по Новосибирской области.

На месте обрушения проводятся аварийно-спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция и произошло обрушение стены и перекрытия. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется, сообщает МЧС по Новосибирской области.

На данный момент один погибший и один пострадавший. Судьба восьми человек неизвестна. В ближайшее время на место ЧП прибудут четыре кинологических расчета.

Отделом по Ленинскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

По данным следствия, 28 августа 2019 года, в обеденное время по ул. Ударная города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. Количество погибших и пострадавших уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного отдела и следователи-криминалисты.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СК Новосибирска.

Министерство здравоохранения Новосибирской области направило пять бригад скорой помощи для помощи пострадавшим при обрушении реконструируемого здания в Ленинском районе города Новосибирска.

В настоящий момент подтверждается гибель одного человека. Один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в ГБУЗ НСО «ГКБ №34». На месте продолжают работать врачи и экстренные службы.

Органами власти Новосибирской области по линии министерства строительства и министерства ЖКХ и энергетики будет оказано необходимое содействие специальным службам и правоохранительным органам по факту случившегося.

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От редакции

Почему произошла трагедия?

Аноним, 28 августа 2019 14:51
НВР:
Потому что никто ни за что не отвечает,но стрелочник всегда найдётся это точно!
Аноним, 28 августа 2019 14:56
НВР:
Разгильдяйство руководителей
Adeli, 28 августа 2019 15:15
разумеется, всегда надо свалить с больной головы на здоровую. работник руку в пилу засунет - виноват почему то начальник, работник нажрётся пьяный и покалечится и покалечит других - опять виноват начальник. а работники что? совсем без глаз и мозгов?

в данной ситуации начальство подрядной организации само в заложниках ситуации: ведь на реконструкцию всегда есть ПРОЕКТ, который всегда проходит ЭКСПЕРТИЗУ. Куча специалистов работает над проектом, считает, перепроверяет... и никто не виноват, кроме почему-то начальника кучки мужиков, которых придавило

Л - логика
Аноним, 28 августа 2019 15:06
НВР:
Как всегда нарушения правил безопасности,при проведении работ.По всей России работают не специалисты,а работники которые понятия не имеют ,что и как надо делать,но делают.Поэтому и происходят трагедии,обрушения.
Дмитрий, 28 августа 2019 15:09
Вот оно истинное профессиональное лицо ЖКХ
Lana, 28 августа 2019 15:16
сколько по стране таких объектов стройки - тысячи, где никто ни за что не отвечает, где работают без оформления и трудового договора, где не соблюдают нормы ТБ И ОТ, где работают "самоучки" "шабашники", а такие люди строят и жилые дома! Если бы это было в период СССР, то "полетели бы головы" на уровне министра, а сейчас хозяевА делают, что хотят и как хотят!
Сергей, 28 августа 2019 15:23
Начиная от прораба этой стройки и все кто выше по должностной лестнице - всё виноваты
Владимир, 28 августа 2019 15:51
Столько людей стоят рядом и маленькая кучка людей разбирает завал когда нужно расчищать завал
Аноним, 28 августа 2019 15:54
НВР:
разгребают 20 человек наблюдают 200...

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