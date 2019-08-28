Видео с места обрушения стены насосной станции опубликовал СК Новосибирска

В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. Один человек погиб, судьба 8 рабочих неизвестна.

Предположительно, под завалами находятся люди

Стена насосной станции при реконструкции здания в Новосибирске рухнула сегодня, 28 августа. Предположительно, под завалами оказались 12 рабочих.

В Ленинском районе Новосибирска в хозяйственном корпусе административного здания на ул. Ударная произошло обрушение стены. В МЧС информация об обрушении поступила в 12.20 (мест.вр.) Незамедлительно к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного МЧС России по Новосибирской области.

На месте обрушения проводятся аварийно-спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция и произошло обрушение стены и перекрытия. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется, сообщает МЧС по Новосибирской области.

На данный момент один погибший и один пострадавший. Судьба восьми человек неизвестна. В ближайшее время на место ЧП прибудут четыре кинологических расчета.

Отделом по Ленинскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

По данным следствия, 28 августа 2019 года, в обеденное время по ул. Ударная города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. Количество погибших и пострадавших уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного отдела и следователи-криминалисты.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СК Новосибирска.

Министерство здравоохранения Новосибирской области направило пять бригад скорой помощи для помощи пострадавшим при обрушении реконструируемого здания в Ленинском районе города Новосибирска.

В настоящий момент подтверждается гибель одного человека. Один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в ГБУЗ НСО «ГКБ №34». На месте продолжают работать врачи и экстренные службы.

Органами власти Новосибирской области по линии министерства строительства и министерства ЖКХ и энергетики будет оказано необходимое содействие специальным службам и правоохранительным органам по факту случившегося.