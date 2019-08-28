Перед смертью: Как вести себя рядом с близким, который неизлечимо болен?

Не жалейте, слушайте, не обременяйте собой … прочтите полезные советы. Пожалуй, они могут пригодиться каждому в жизни.

Кроме медицинского ухода близкому человеку очень важна психологическая поддержка

Когда родные узнают что близкий неизлечимо болен, они иногда приходят в замешательство и не знают, как себя вести.

Не жалейте. Человек в такой ситуации иногда чувствует себя бременем для близких, поэтому не усугубляйте ситуацию. В последние моменты жизни человек переоценивает жизненные приоритеты. Ощущение жизни усиливается и человек более остро воспринимает жизненные события. Задача родных быть максимально корректными. Умирающий человек иногда хочет высказаться о своем заболевании, но на откровенные признания он ждет глубокое осмысление и поддержку со стороны близких.

Оказывайте посильную помощь. Создайте условия. Оцените, достаточно ли обстановка в квартире подходит для комфортного положения человека? Возможно понадобятся перестановки или к примеру специальная кровать.

Если у больного маленькие дети организуйте присмотр за ними. Коллегиально решите, кто будет отводить и забирать из садика детей и водить в кружки.

Уделите внимание питанию. Вам и ему будет удобно, чтобы вы готовили пищу у него дома или вы можете привозить свеженькое из дома? По поводу диеты, не лишним будет проконсультироваться у доктора.

Следите за чистотой. Как правило, тяжелобольные малоподвижны, поэтому не всегда имеют возможность выходить из дома. Регулярно проветривайте помещение, но избегайте сквозняков. Не допускайте развития пролежней.

Чем можно помочь?

Слушайте! Кроме медицинского ухода близкому человеку очень важна психологическая поддержка.

Уделите больному время и внимание. Выслушайте, что именно беспокоит родственника на данный момент.

Пусть он поделится с вами своими тревогами и страхами. Чем чаще вы уделяете время нуждающемуся, тем ему легче.

Иногда полезно просто помолчать вместе, взять за руку или обнять.

Не обременяйте собой. В трудные моменты члены семьи и друзья хотят быть рядом с умирающим человеком. В это время не стоит забывать о потребностях самого индивида. Поинтересуйтесь, как часто и в каком количестве он хотел бы видеть навещающих. В какое время ему удобно? Если нет возможности пообщаться с родственниками лично, при желании найдите их в соцсетях или организуйте контакт по скайпу.

Организуйте досуг. Как бы не был болен человек , жизнь продолжается. Просматривайте с ним его любимые фильмы. Сделайте все для того, чтобы человек был максимально вовлечен в жизнь семьи и друзей.

Цените каждое мгновение

Листайте фотоальбомы. Не нужно к умирающему относиться как к умершему. Важно прилагать усилия и с учетом потребностей больного сделать последние дни светлыми. Пересматривая семейные фото. Пусть родственник расскажет о дорогих для него людях и значимых событиях.

Приведите в порядок дела. Самое время навести порядок в документах. Составьте завещание.

Примиритесь. Любое человеческое общение иногда вызывает обиды и размолвки. Можно ранить человека словом или делом, даже об этом не подозревая. Чтобы не терзаться в сожалениях и не сгорать от угрызений совести стоит просто попросить прощение.

Ваше признание может вызвать желание у уходящего также сказать вам: Прости.

Перед уходом не ждите до последней минуты.

Соберитесь заранее и выскажите близкому, как он вам дорог.

Не заучивайте чужие фразы, прислушайтесь к себе, что вы хотите сказать человеку, которого возможно вы видите сегодня последний раз. Поблагодарите за все хорошее, что пришло в вашу жизнь с этим человеком. Так вы подчеркнете его значимость и важность для вас.

Цените каждый час, минуту, проведенную рядом с родным.

Ушедшие от нас навсегда останутся в нашей памяти.

Терпения вам и силы духа.