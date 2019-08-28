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Дом

«Папа Карло»: наша мебель будет вас радовать и создавать комфорт

16:33 28.08.2019 Фото: pixabay.com
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Мебель на заказ, избавит от необходимости поиска компромиссов, потому что отражает все ваши пожелания.

Папа Карло: наша мебель будет вас радовать и создавать комфорт
Заказывая изготовление мебели, можно выбирать абсолютно любые материалы

Изготовление под заказ корпусной и встроенной мебели!!! «Папа Карло» в Бердске!

Изготовление под заказ корпусной и встроенной мебели!!!

У нас вы найдете широкий выбор встроенных, корпусных и угловых шкафов-купе, а так же варианты стильных, современных, функциональных кухонь, детских, прихожих. витрины, стеллажи, офисная мебель и многое другое.

ЛДСП различной цветовой гаммы! Фасады МДФ пленочные, окрашенные, шпонированные, гнутые и т. д. А так же фасады из массива!!! Большой ассортимент стекол, зеркал, пескоструй, фотопечать!!!

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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОД!!!

почта: papa-karlo54@mail.ru

Контактный телефон: 8-923-159-36-98
8-913-737-73-72
Адрес: г. Бердск. ул. Линейная 5/2
+7 (923) 159-36-98
instagram.com/alexandrkurinniy

Источник: Раздел корпусная мебель под заказ «Папа-Карло» на сайте Весь Бердск.

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