«Папа Карло»: наша мебель будет вас радовать и создавать комфорт

Мебель на заказ, избавит от необходимости поиска компромиссов, потому что отражает все ваши пожелания.

Заказывая изготовление мебели, можно выбирать абсолютно любые материалы

Изготовление под заказ корпусной и встроенной мебели!!! «Папа Карло» в Бердске!

Изготовление под заказ корпусной и встроенной мебели!!!

У нас вы найдете широкий выбор встроенных, корпусных и угловых шкафов-купе, а так же варианты стильных, современных, функциональных кухонь, детских, прихожих. витрины, стеллажи, офисная мебель и многое другое.

ЛДСП различной цветовой гаммы! Фасады МДФ пленочные, окрашенные, шпонированные, гнутые и т. д. А так же фасады из массива!!! Большой ассортимент стекол, зеркал, пескоструй, фотопечать!!!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы работаем без посредников.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД к каждому заказчику

БОЛЬШОЙ ВЫБОР предлагаемых материалов и фурнитуры.

!!! ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО!!!

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОД!!!

почта: papa-karlo54@mail.ru

Контактный телефон: 8-923-159-36-98

8-913-737-73-72

Адрес: г. Бердск. ул. Линейная 5/2

+7 (923) 159-36-98

instagram.com/alexandrkurinniy

Источник: Раздел корпусная мебель под заказ «Папа-Карло» на сайте Весь Бердск.