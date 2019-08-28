«Папа Карло»: наша мебель будет вас радовать и создавать комфорт

Изготовление под заказ корпусной и встроенной мебели!!! «Папа Карло» в Бердске!
Изготовление под заказ корпусной и встроенной мебели!!!
У нас вы найдете широкий выбор встроенных, корпусных и угловых шкафов-купе, а так же варианты стильных, современных, функциональных кухонь, детских, прихожих. витрины, стеллажи, офисная мебель и многое другое.
ЛДСП различной цветовой гаммы! Фасады МДФ пленочные, окрашенные, шпонированные, гнутые и т. д. А так же фасады из массива!!! Большой ассортимент стекол, зеркал, пескоструй, фотопечать!!!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Мы работаем без посредников.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД к каждому заказчику
БОЛЬШОЙ ВЫБОР предлагаемых материалов и фурнитуры.
!!! ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО!!!
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОД!!!
почта: papa-karlo54@mail.ru
Контактный телефон: 8-923-159-36-98
8-913-737-73-72
Адрес: г. Бердск. ул. Линейная 5/2
+7 (923) 159-36-98
instagram.com/alexandrkurinniy
Источник: Раздел корпусная мебель под заказ «Папа-Карло» на сайте Весь Бердск.