Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 28 августа

С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм.

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских

Праздник Успения (кончины) Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати (двунадесятых) главных праздников Православной церкви. Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется Православной Церковью по новому стилю — 28 августа. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, пишет https://www.calend.ru

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием.

Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами.

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы». Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.

Успенье Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста (период с 14 по 27 августа), который в народе назывался спожинками (или госпожинками), так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая — спожинать означало дожинать. Слово спожинки превратилось в госпожинки по созвучию со словом госпоженка, как иногда в народе называли Богоматерь.

Что нельзя делать на Успение Богородицы, 28 августа: ссориться и обижаться; совершать зло по отношению к окружающим людям; сквернословить; хулиганить; употреблять алкоголь; брать в долг и занимать деньги;

переносить соль через порог; заниматься прелюбодеянием; отказывать в помощи и милостыни.