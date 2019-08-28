В химчистке «Чайка» почистят вещи качественно и быстро!

«ЖАРКИЕ» АКЦИИ до 31 августа в Химчистке «Чайка»!

— Шуба любой длины по цене короткой!

— При сдаче двух пуховиков, скидка на второй (меньший) — 30%!

— «МЕДОВЫЙ СПАС» скидка — 15% — на свадебные платья, вещи свадебного ассортимента!

— «ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА» — скидка 15% — портфель, школьный рюкзак — 20%!

— БИОЧИСТКА (защитный комплекс в акциях не участвует)

— ПАРУС, ПАЛАТКА (торговая, туристическая)

Ремонтные работы в акции не участвуют.

При оплате сертификатом скидки не предоставляются.

Юридические лица в акции не участвуют.

Персональные скидки в акции не участвуют и не суммируются.

Скидки, бонусы, сертификаты в «жаркой акции» не участвуют!

Источник: Раздел Химчистка «Чайка» сайте Весь Бердск.