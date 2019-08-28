«ЖАРКИЕ» АКЦИИ до 31 августа в Химчистке «Чайка»!
— Шуба любой длины по цене короткой!
— При сдаче двух пуховиков, скидка на второй (меньший) — 30%!
— «МЕДОВЫЙ СПАС» скидка — 15% — на свадебные платья, вещи свадебного ассортимента!
— «ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА» — скидка 15% — портфель, школьный рюкзак — 20%!
— БИОЧИСТКА (защитный комплекс в акциях не участвует)
— ПАРУС, ПАЛАТКА (торговая, туристическая)
Ремонтные работы в акции не участвуют.
При оплате сертификатом скидки не предоставляются.
Юридические лица в акции не участвуют.
Персональные скидки в акции не участвуют и не суммируются.
Скидки, бонусы, сертификаты в «жаркой акции» не участвуют!
Источник: Раздел Химчистка «Чайка» сайте Весь Бердск.