Изъятый у матери больной ребенок умер в детдоме Подмосковья

При этом в отношении их матери, которая, со слов отца ребенка, до сих пор не знает о смерти сына, отбывает срок за педофилию. Отец ребенка уверяет, что родители пытались вернуть мальчика вместе с его братом и сестрой, а все обвинения — ложь.

Изъятый у матери больной ребенок умер в детдоме

В подмосковном детдоме скончался шестилетний мальчик с особенностями развития. Ранее он был изъят из семьи вместе с братом и сестрой. При этом в отношении их матери, которая, со слов отца ребенка, до сих пор не знает о смерти сына, возбуждено дело о педофилии. Отец ребенка уверяет, что родители пытались вернуть мальчика вместе с его братом и сестрой и что все обвинения — ложь. «Ридус» попытался разобраться в этой истории.

Многодетные родители Юлия Журавлева и Владимир Сидун проживали вместе с тремя детьми в Одинцовском районе. Как рассказала «Ридусу» общественница Марианна Ярикова, восьмилетнего Валентина, четырехлетнего Владислава и полуторагодовалую Йолану забрали из семьи в октябре 2017 года. Средний ребенок страдал ДЦП и судорожной эпилепсией.

«Дети были отобраны, когда у родителей был скандал. Скандал разразился из-за того, что опека позвонила отцу и сказала, что дома у него находится мужчина. У них были разлады в семье, и мать уходила на короткое время. Он пришел домой, устроил скандал, и детей забрали в полицию. Хотя скандал был ночью, дети спали. Просто у нас такая порочная статистика — опека получает деньги „поголовно“ — то есть, сколько детей, столько и денег. И если дети по каким-то причинам попадают в опеку, обратно дороги уже нет», — сказала Ярикова.

Все это время родители пытались отстоять свое право на воспитание детей, а маленький Владислав нуждался в особенном уходе. 22 июня 2018 года Одинцовский районный суд отказал органам опеки и попечительства района в лишении матери родительских прав.

«Таким детям, как Владислав, очень сложно без матери. Им в первую очередь необходима мать. Тем более, мать ухаживала за ребенком, обнимала. У нее есть тетради, которые она вела. Соответственно, мы можем доказать, что она хорошо ухаживала», — сообщила общественница.

Однако начали происходить и более странные события: через полгода после изъятия детей старшего Валентина отвели в опеку с опекуном, где он написал письмо: «Я к маме не хочу, мама меня шлепала». Тогда Юлия Журавлева подала иск в суд с целью вернуть детей.

«А опека ей говорит, что не надо бороться за своих детей, а то будет хуже. Она все равно идет дальше. А ребенок через десять месяцев, когда мать уже подала иск в суд о возврате детей, пишет письмо: „Я не хочу к маме. Мама меня шлепала“. А снизу шла приписка о том, что она его заставляла нюхать половые органы», — сказала Марианна Ярикова.

Она убеждена, что для этого сотрудники опеки вступили в сговор с полицейскими, которые нашли свидетеля по делу — нелегального мигранта из Таджикистана Фархода Жалолова, который жил по соседству с семьей. Он подтвердил, что Журавлева якобы совершала противоправные действия в отношении ребенка. В итоге многодетную мать задержали летом 2018 года — в ее отношении было возбуждено уголовное дело о педофилии. Однако, со слов Юлии, сам Фарход потом пошел к бабушке детей и признался:

«Меня держали, не поили, не кормили, заставили подписать документы. Простите, я подписал».

Тем не менее, как сказала Марианна Ярикова, сообщать о даче ложных показаний мигрант не стал, а недавно и вовсе обнаружилось, что у него появилось российское гражданство.

«Это очень странно, потому что нелегалы не имеют права на въезд в Россию в течение трех лет, а после этого постановления и года не прошло», — поделилась общественница.

С ее слов, Валентин на суде ничего не говорил про педофилию, просто устно сказал, что мама его шлепала.

«Мать с отцом в июне 2018 года ходили в ЗАГС для усыновления детей отцом, но сотрудники ЗАГСа позвонили в опеку Одинцовскую и ответили родителям, что опека не разрешила», — сказала также Марианна Ярикова.

«Вытягивали, сколько могли»: про смерть ребенка

16 августа этого года средний ребенок Владислав скончался в Сергиево-Посадском детском доме-интернате «Березка». При этом, как говорит общественница, органы опеки не сообщили об этом ни матери, ни отцу. По ее словам, Владимир Сидун узнал о смерти мальчика случайно, когда позвонил в детдом спросить, как дела у ребенка.

«Ридус» связался с директором детдома Ириной Николаевой Гусаченко и спросил, соответствует ли это действительности.

«О чем вы говорите? Мама сидит под следствием — ей уже объявили приговор, двенадцать лет. Папы у него (ребенка — Прим. „Ридуса“) нет», — сказала она.

На уточняющий вопрос про Владимира Сидуна директор ответила:

«У него не установлено отцовство. Он приезжал к нам с запахом алкогольным. Он обращался в опеку — опека ему не дала разрешение даже на посещение. И генетический анализ по нему отрицательный. Мальчика мы вытягивали, сколько могли. Причина его смерти — наследственное заболевание, генетический синдром, эпилепсия. Он два месяца пролежал в центральной районной больнице. Месяц лежал в реанимации», — рассказала Ирина Гусаченко.

В свою очередь, муж Юлии Журавлевой Владимир Сидун сказал «Ридусу», что он не знал, что ребенок не его, но воспитывал его с детства. Владимир уточнил, что они с женой в официальном браке не состояли, но остальные два ребенка — биологически их общие дети. Со слов Сидуна, он приехал из Украины, судим не был, однако пока не имеет официальной работы. По словам мужчины, он звонил в детдом 21 августа, тогда ему и сообщили о смерти ребенка — то есть, спустя пять дней. Мальчик к тому времени был уже похоронен.

Владимир Сидун рассказал, что двух других детей после изъятия и семьи сразу отдали под опеку в другую семью в Волоколамске, минуя детский дом. Отец приезжал посмотреть условия проживания сына и дочери и остался недоволен — в двухкомнатной квартире трое взрослых живут с пятью детьми, из которых один родной.

«Ее (хозяйки — Прим. „Ридуса“) ребенок спит в кроватке отдельной, а мои дети — на матрасах на полу, как и остальные», — сообщил он.

По его словам, он пытался вернуть детей, но ему отказали (как и бабушке) и обязали платить алименты.

«Опека сказала, что я опасен. Чем я опасен для детей, я просто не понимаю. Прокурор задавал тот же вопрос в суде, ответа не последовало», — говорит отец детей.

По просьбе «Ридуса» Сидун также подробно рассказал об инциденте, после которого у них с гражданской женой изъяли детей.

«Детей забрали потому, что при нашей общей ссоре супруга меня ранила в ногу, и меня забрали в больницу, а ее — в полицию. Дети остались без присмотра, поэтому вызвали инспектора по делам несовершеннолетних. И их забрали в больницу», — сообщил Владимир.

Он убежден, что обвинения в педофилии — это выдумка. С его слов, Юлия Журавлева закодировалась и хотела сама воспитывать детей, как и он:

«Я растил Владислава, я любил его, как и всех остальных детей».

Владимир подтвердил, что Юлию приговорили к двенадцати годами лишения свободы, защита подала апелляцию. По его словам, она до сих пор не знает о смерти сына — он только недавно отправил ей письмо.

«Ридус» дозвонился в Управление опеки и попечительства по Одинцовскому району с просьбой прокомментировать ситуацию.