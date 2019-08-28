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ВИЧ-инфицированную мать судят за кормление ребенка грудью в Санкт-Петербурге

15:30 28.08.2019
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Чиновники обвинили 45-летнюю петербурженку в том, что она попыталась заразить своего ребенка ВИЧ-инфекцией. Буквально на следующий день органы опеки малыша изъяли.

ВИЧ инфицированную мать судят за кормление ребенка грудью в Санкт Петербурге
К счастью, малыш не заразился

В суд обратились органы опеки. Чиновники обвинили 45-летнюю петербурженку в том, что она попыталась заразить своего ребенка ВИЧ-инфекцией. О своем заболевании женщина узнала от врача женской консультации в 2018 году. По версии следствия, в 2019 году она родила ребенка. Еще будучи в роддоме, она отказалась от лечения от ВИЧ-инфекции и начала кормить малыша грудью. Между тем, один из основных способов заражения детей ВИЧ – через молоко матери.

Буквально на следующий день органы опеки малыша изъяли. После этого петербурженка осознала, какому риску она подвергла своего ребенка.

«Сейчас она встала на учет, начала терапию, обратилась за психологической помощью. Она понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре», — цитирует адвоката обвиняемой Ольгу Кривонос издание «Бумага».

По версии защиты, обвиняемая не понимала, что, кормя малыша, рискует его заразить. По данным опеки, женщине все разъяснили еще в женской консультации, о чем она подписала документ. К счастью, малыш не заразился. Но он может лишиться матери: ей грозит до года тюрьмы за «заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией».

Источник: spb.mk.ru

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Зачем мать кормила грудью ребенка?

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