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Претендовать на 1 млн рублей при работе на селе могут учителя до 55 лет в России

14:30 28.08.2019 Фото: pixabay
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По вопросу о максимальном возрасте участников программы «Земский учитель» Минпросвещения России информирует, что на федеральном уровне возрастной ценз учителей, претендующих на единовременные компенсационные выплаты, составляет 55 лет.

Претендовать на 1 млн рублей при работе на селе могут учителя до 55 лет в России
Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек

Программа «Земский учитель», которая предполагает единовременную выплату в 1 млн рублей для тех, кто переезжает для работы в школах в села и малые города, рассчитана на учителей в возрасте до 55 лет. Об этом говорится в официальном письме-разъяснении Министерства просвещения РФ (копия есть в распоряжении ТАСС).

«По вопросу о максимальном возрасте участников программы «Земский учитель» Минпросвещения России информирует, что на федеральном уровне возрастной ценз учителей, претендующих на единовременные компенсационные выплаты, составляет 55 лет», — указано в документе.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева письмо с рядом предложений по программе «Земский учитель», одно из которых касалось установления предельного возраста участников программы на уровне 50 лет.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Программа должна быть подготовлена правительством не позднее 1 декабря, чтобы ее реализация началась с 2020 года. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы.

Источник: ТАСС

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