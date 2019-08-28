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Заросли волосами лица 16 детей после приема омепразола в Испании

15:15 28.08.2019 Фото: dailymail.co.uk
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У детей развился «синдром оборотня». У несовершеннолетних наблюдается гипертрихоз — рост волос по всему телу.

Заросли волосами лица 16 детей после приема омепразола в Испании
Пострадавшие принимали омепразол

У шестнадцати детей в Испании развился «синдром оборотня». У несовершеннолетних наблюдается гипертрихоз — рост волос по всему телу. По предварительной версии, это произошло после приема лекарства, в котором присутствовал миноксидил. Данное средство обычно используется для стимулирования роста волос при алопеции.

Об удивительном явлении сообщает Daily Mail. Пострадавшие принимали омепразол, который обычно используется для лечения язвенной болезни, но в лекарстве каким-то образом оказался миноксидил.

Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам для здоровья уже приказало вывести из обращения несколько партий фармацевтической компании Farma-Química Sur SL. Родителям порекомендовали обратиться за медицинской помощью в том случае, если они давали своим детям зараженный препарат.

Испанские чиновники полагают, что лекарство могло попасть в тридцать аптек, в которые поступило более пятидесяти партий омепразола.

Отмечается, что после прекращения принятия препарата у детей уменьшились признаки гипертрихоза.

В истории есть один известный случай, ключевой фигурой которого стала мексиканка Юлия Пастрана. Ее называли не иначе как самой уродливой женщиной в мире. Представительница женского пола была носительницей бороды. От гипертрихоза Пастрана страдала с детских лет. Женщина принимала участие в шоу уродов. Когда мексиканка умерла, ее тело мумифицировали, а впоследствии использовали в качестве пособия для ученых.

Источник: Вести

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