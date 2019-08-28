17 пожарных тушили вспыхнувший матрас в жилом доме по ул. Боровой в Бердске

Огнеборцы справились с пламенем за 10 минут. В результате пожара в комнате огнем поврежден только матрас.
27 августа 2019 г. в 19:23 (мест) в Бердске Новосибирской области по ул. Боровая загорелся жилой дом. В результате пожара в комнате огнем поврежден матрас. В 19:32 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 5 единицы техники и 17 человек личного состава.
В то время, пока в России алым пламенем полыхают леса и поля, 17 пожарных тушили 1 вспыхнувший матрас.
Сколько требуется поджечь матрасов, чтобы дезорганизовать работу пожарников по всей стране?