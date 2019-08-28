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17 пожарных тушили вспыхнувший матрас в жилом доме по ул. Боровой в Бердске

17:15 28.08.2019 Фото: pixabay
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Огнеборцы справились с пламенем за 10 минут. В результате пожара в комнате огнем поврежден только матрас.

17 пожарных тушили вспыхнувший матрас в жилом доме по ул. Боровой в Бердске
В результате пожара в комнате огнем поврежден матрас

27 августа 2019 г. в 19:23 (мест) в Бердске Новосибирской области по ул. Боровая загорелся жилой дом. В результате пожара в комнате огнем поврежден матрас. В 19:32 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 5 единицы техники и 17 человек личного состава.

Источник: МЧС по НСО

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От редакции

Соблюдаете правила пожарной безопасности?

Аноним, 28 августа 2019 18:03
Задачка по арифметике для 3 класса:
В то время, пока в России алым пламенем полыхают леса и поля, 17 пожарных тушили 1 вспыхнувший матрас.
Сколько требуется поджечь матрасов, чтобы дезорганизовать работу пожарников по всей стране?

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