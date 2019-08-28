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Туман окутает ночные и утренние дороги Бердска

15:00 28.08.2019 Фото: pixabay
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Появление тумана обычно связано с холодным потоком воздуха, который опускается на теплые поверхности суши или воды. Туман сильно снижает видимость, может затруднить движение транспорта и увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Туман окутает ночные и утренние дороги Бердска
На дорогах ожидается туман

В Новосибирской области местами возможны очаги туманов. Вероятность их появления возрастает по ночам и рано утром на пониженных участках местности и дорогах рядом с водоемами. Спасатели призывают автомобилистов и судоводителей проявлять особую осторожность в условиях ухудшения видимости. Туман лучше переждать в безопасном месте и не пытаться быстрее его проехать.

Появление тумана обычно связано с холодным потоком воздуха, который опускается на теплые поверхности суши или воды. Туман сильно снижает видимость, может затруднить движение транспорта и увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Рекомендации по безопасному вождению автомобиля в условиях плохой видимости и тумана

При движении на автомобиле в тумане следует отказаться от лишних перестроений и обгонов, снизить скорость движения до 10-20 км/ч, не допускать запотевания лобового стекла, окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств. Нужно попросить пассажиров тоже следить за дорогой и предупреждать в случае опасности.

В тумане не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения.

Чем гуще туман, тем должна быть больше дистанция между автомобилями. Знайте, что габаритные огни, просматривающиеся впереди, могут оказаться не двигающегося, а стоящего транспорта.

Будьте осторожны, съезжая с дороги на обочину. Там могут оказаться люди и стоящие автомобили. Туман лучше переждать в безопасном месте и не пытаться быстрее его проехать.

101 – телефон пожарно-спасательной службы МЧС России

Источник: МЧС по НСО

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