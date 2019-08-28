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Из-за короткого замыкания вспыхнули кладовки в подвале дома по ул. Лунной в Бердске

14:15 28.08.2019, Марина Волкова Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать жителей дома. Замкнуло провод, питающий автоматический шлагбаум во дворе дома.

Из за короткого замыкания вспыхнули кладовки в подвале дома по ул. Лунной в Бердске
Жители соседних домов задыхаются от запаха гари

27 августа 201 в 14:46 в доме № 6 по ул. Лунной в Бердске загорелся жилой дом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». МЧС по Новосибирской области сообщил, что в результате пожара в подвале 2-го подъезда в пяти хозяйственных кладовых огнем повреждены домашние вещи и мебель. В квартире на первом этаже огнем повреждена отделка пола. Спустя два часа пожар был ликвидирован.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник Отдел надзорной деятельности Бердска Николай Степоненков, в 5-ке произошло короткое замыкание провода под напряжением в 220 вольт, питающего автоматический шлагбаум дома. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Из-за сильного задымления из дома на улицу эвакуировали 6 человек, в том числе двоих детей. Инцидент обошелся без жертв.

На тушение привлекалось 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Тушение осуществлялось по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 100 метров.

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От редакции

Знаете о правилах поведения во время пожара?

Аноним, 28 августа 2019 15:32
ликвидировать все эти хламовники в подвалах!
пережиток совка

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