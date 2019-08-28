Из-за короткого замыкания вспыхнули кладовки в подвале дома по ул. Лунной в Бердске

Жители соседних домов задыхаются от запаха гари

27 августа 201 в 14:46 в доме № 6 по ул. Лунной в Бердске загорелся жилой дом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». МЧС по Новосибирской области сообщил, что в результате пожара в подвале 2-го подъезда в пяти хозяйственных кладовых огнем повреждены домашние вещи и мебель. В квартире на первом этаже огнем повреждена отделка пола. Спустя два часа пожар был ликвидирован.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник Отдел надзорной деятельности Бердска Николай Степоненков, в 5-ке произошло короткое замыкание провода под напряжением в 220 вольт, питающего автоматический шлагбаум дома. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Из-за сильного задымления из дома на улицу эвакуировали 6 человек, в том числе двоих детей. Инцидент обошелся без жертв.

На тушение привлекалось 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Тушение осуществлялось по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 100 метров.