Более 40 км мать преодолевала пешком из-за отсутствия денег ради встречи с детьми в приюте «Юноны» в Бердске

У жительницы Искитимского района, которой грозило лишение родительских прав, не было денег на проезд, но было желание повидать деток.

В центре «Юнона» окажут поддержку любой семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию

По разным причинам дети попадают в приют Центра социальной помощи семье и детям «Юнона» в Бердске. У каждого из них своя история, не похожая на другие, уверила заведующая отделением приюта Марина Власова. Временно крышу над головой, пищу и заботу здесь получают девчонки и мальчишки, чьи родители находятся в трудной жизненной ситуации или попали в больницу. Но есть и дети, чьих пап и мам лишили родительских прав, или которым это только грозит.

По словам Марины Власовой, в приют поступает совсем немного детей, родителей которых лишили или собирались лишить прав на их воспитание. Были и такие матери, на которых угроза лишиться деток, действовала как ушат холодной воды. И тому есть пример.

В деревне Искитимского района проживала мама с двумя детьми. Но их воспитанием толком не занималась и не заботилась о том, сыты ли они, умыты, одеты, находятся ли в тепле. Дом она забросила и тот постепенно превратился в захламленный грязный сарай. Вела разгульный образ жизни. Нигде не работала. Односельчане и социальные службы не раз напоминали ей о том, что она мать. Но любительница легкой жизни никого не слушала. Продолжала жить, как ей хотелось. Пока те же соцслужбы и полиция не изъяли детей из семьи и не поместили в приют.

Отрезвление и понимание ситуации к матери пришло, когда дом опустел. В нем больше не слышались детские голоса. Сначала женщина навела порядок в своей голове, потом в своем доме. Первым делом решила повидаться со своими детками. Денег не было ни копейки. Соседи в долг не давали. Да и чем ей отдавать долги? Решила идти пешком. На улице начало марта. Холодно. До Бердска больше 20 км. Проснулась она ранним утром, оделась потеплее и отправилась в путь. В приют пришла после обеда. И встретились со своими детьми.

— Мы были в шоке, когда узнали об этом. Пройти такой путь пешком по холоду. Мало кто на это решился бы, — отметила Марина Власова.

Такой путь ради встречи с детьми она преодолевала еженедельно. Устроилась на работу. Отмыла и прибрала весь дом. Через некоторое время детки вернулись в родное гнездо.