Умер в «Бутырке»: Присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского

Суд счел, что власти России нарушили его право на жизнь, свободу и справедливое судебное разбирательство. Минюст в течение трех месяцев определится, будет ли обжаловать это решение в Большой палате ЕСПЧ или выплатит компенсацию.

Уголовное преследование Магнитского с тем, что он раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов

Европейский суд по правам человека признал, что власти России нарушили право юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о правах человека), допустили плохое обращение с ним во время заключения (статья 3) и не обеспечили эффективного расследования причин его гибели в СИЗО.

Также суд решил, что в отношении Магнитского был нарушен § 3 статьи 5 конвенции, предусматривающей право на свободу и безопасность, поскольку его арест был неоправданно долгим. Также суд признал нарушение §§ 1 и 2 статьи 6, дающих право на презумпцию невиновности и на справедливое судебное разбирательство в связи с посмертным судебным преследованием и обвинительным приговором.

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Жалобу на нарушение прав юриста в связи с его задержанием суд отклонил как необоснованную, поскольку власти «имели разумные основания подозревать» его в причастности к налоговым махинациям, решили в Страсбурге. Однако эти подозрения не могут быть основанием для его содержания под стражей дольше года, и власти не представили доказательства, что его нужно было так долго удерживать под арестом, говорится в решении.

«В частности суд счел, что в заключении Магнитский получал неадекватную медицинскую помощь, это привело к его смерти и надлежащего расследования этих обстоятельств не проводилось. Кроме того, его содержали в переполненной камере, и незадолго до смерти он перенес плохое обращение, — считает ЕСПЧ. — Более того, следственные действия, которые привели к его посмертному осуждению судом, были по сути своей несправедливы».

Реакция Минюста России

Минюст России в течение трех месяцев определится, будет ли обжаловать это решение в Большой палате ЕСПЧ или выплатит представителям Магнитского компенсацию, сказали в пресс-службе ведомства. Там обратили внимание, что решение суда еще не вступило в силу.

В министерстве обратили внимание, что «ЕСПЧ констатировал отсутствие нарушения со стороны российских властей п. 1 ст. 5 Конвенции в связи с задержанием и заключением Магнитского под стражу». Также там указали, что в решении нет требования к властям России пересмотреть судебное решение по делу Магнитского.

Дело Магнитского

В России Магнитского в ноябре 2008 года арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года он умер в следственном изоляторе «Бутырка». Его защита заявила, что ему не оказывалась необходимая медицинская помощь, правозащитники обвинили в его смерти врачей и силовиков. В фонде Hermitage Capital связывают уголовное преследование Магнитского с тем, что он раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов.

В США сочли, что смерть юриста не была надлежащим образом расследована. В декабре 2012 года в США был принят «акт Магнитского», который позволяет вводить санкции против иностранцев, подозреваемых в нарушениях прав человека в своей стране. В ответ на это решение в России приняли так называемый «закон Димы Яковлева», который запретил американцам усыновлять российских сирот.

Источник: Интерфакс