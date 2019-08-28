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Нарядили коров в форму Советской армии на ярмарке в Брянске

14:45 28.08.2019 Фото: соп-кадр видео
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Животные в импровизированном стойле были одеты в пилотки и военные шапки с кокардами в форме красной звезды. Блогер назвал это «скотским патриотизмом».

Нарядили коров в форму Советской армии на ярмарке в Брянске
В Брянске на Свенской ярмарке коров нарядили в форму Советской армии

Сегодня проходит ежегодная Свенская ярмарка, которая в связи с тем, что наш регион позиционируется, как сельскохозяйственный, является чуть ли не ведущим мероприятием области.
Традиционно на ней помимо праздничных гуляний и выступлений с трибун, свою продукцию представляют предприятия района. Однако в этот раз вокруг торжества может разгореться нешуточный скандал. Дело в том, что одно из предприятий области нарядило коров в форму Советской армии. Об этом в своем репортаже сообщил брянский экс-предприниматель, а ныне оппозиционный блоггер Александр Коломейцев.

Как видно из видео, опубликованного на его канале, коровы в импровизированном стойле действительно одеты в пилотки и военные шапки с кокардами в форме красной звезды, символика на которых, напоминает советскую. Так же на животных сверху одеты накидки военного цвета, а на ограждении прикреплен котелок. Сам блогер назвал это «скотским патриотизмом» и с ним сложно не согласиться.

К сожалению это не первый случай подобного надругательства над памятью советских воинов на Брянщине. Ранее в форму партизан уже наряжали свиней, и скандал прогремел на всю страну. В целом эта ситуация очень показательна. В погоне за прибылью или от элементарной глупости люди наносят военную символику на все подряд лишь бы показать свою «патриотичность» или произвести впечатлении на высоких начальников, но чаще это просто бренд, который лучше продается.

Источник: bo32.ru

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От редакции

Зря так нарядили коров?

Аноним, 28 августа 2019 15:36
НВР: Зря. Надо было нарядить в форму Росгвардии. Ей больше к лицу.

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