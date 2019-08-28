Ловить автомобилистов с тонировкой начала ГИБДД в Бердске

Согласно техническому регламенту, лобовое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света. Тонировка других стекол, кроме зеркальной, не запрещена.

По закону с тонировкой ездить нельзя

С 27 августа по 5 сентября в Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Тонировка». Сотрудники Госавтоинспекции усилят работу по выявлению и привлечению к административной ответственности водителей, управляющих автомобилями со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Согласно техническому регламенту, лобовое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света. Тонировка других стекол, кроме зеркальной, не запрещена.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление водителем транспортным средством, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД России» в виде штрафа в размере 500 рублей.

При отказе водителя устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. В случае его невыполнения регистрация транспортного средства прекращается, а водители привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской област