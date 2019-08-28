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Ловить автомобилистов с тонировкой начала ГИБДД в Бердске

16:30 28.08.2019 Фото: ГИБДД по НСО
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Согласно техническому регламенту, лобовое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света. Тонировка других стекол, кроме зеркальной, не запрещена.

Ловить автомобилистов с тонировкой начала ГИБДД в Бердске
По закону с тонировкой ездить нельзя

С 27 августа по 5 сентября в Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Тонировка». Сотрудники Госавтоинспекции усилят работу по выявлению и привлечению к административной ответственности водителей, управляющих автомобилями со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Согласно техническому регламенту, лобовое и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света. Тонировка других стекол, кроме зеркальной, не запрещена.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление водителем транспортным средством, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД России» в виде штрафа в размере 500 рублей.

При отказе водителя устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. В случае его невыполнения регистрация транспортного средства прекращается, а водители привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской област

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От редакции

У вас есть тонировка на авто?

Аноним, 28 августа 2019 17:49
А почему на стоянке у мэрии никого не ловят?
Или у ГОВД?
Да мало ли еще по городу таких злачных мест!
Аноним, 28 августа 2019 19:44
а как же закон лдпр?
Аноним, 28 августа 2019 20:09
И правильно, и поделом
Достали уже эти тонировщики.
А особо одаренные еще и стоп-сигналы тонируют
Аноним, 28 августа 2019 21:38
Да не, не выдумывай чёрный стоп-сигнал уже дааавно не модно
Аноним, 28 августа 2019 22:49
это вы альтернативно одаренным на дороге расскажите
у них кстати и лобовик частенько затонирован в "ноль"

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