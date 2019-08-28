18,6 млн нищих россиян вычислил Росстат

Численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом 2019 годом на 1,6%.

Бедных стало меньше

Росстат рассчитал численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, установленного приказом Минтруда России для второго квартала 2019 года.

Во втором квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 18,6 млн человек, или 12,7% населения страны. При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года – 11 185 руб. и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения.

Численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом 2019 годом на 1,6% (с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек). Тем не менее, Росстат зафиксировал увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению со вторым кварталом 2018 года (тогда он составлял 12,5%). Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%.

По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции – 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%).

Более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов. Полная информация доступна здесь.

Источник: Федеральная служба государственной статистики