Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон мы посвящаем Дню рождения Бердска, который будут отмечать 7 сентября 2019 года.
Присылайте фото, на которых есть места, люди, пейзажи, которые связаны с вами и нашим любимым городом. Ведь город – это дух, душа, люди, события, история, природа. Город – это наши родители, бабушки и дедушки, наши дети и наши внуки. Давайте покажем всему миру – какие мы красивые и веселые, дружные и как мы мечтаем и что делаем для процветания места, где мы все живем!
Высылайте на bkurer@mail.ru с пометкой «Мой любимый Бердск».
Фото мы будем публиковать по мере поступления на сайте, в нашей группе в соцсети ВКонтакте, в текущих номерах газеты.
К Дню города мы опубликуем фотомарафон «Мой любимый Бердск» отдельным проектом в «Курьер.Среда.Бердск».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 2 сентября 2019 года. Ждем!
Срочно!
Автор фото: Александр
Автор фото: Кунгурцевы
Автор фото: Юлия Агапова
Автор фото: Лариса Ильина
Автор фото: Ирины Куликовой
Автор фото: Юлия Агапова
Автор фото: Валентина Игнатова
Автор фото: Sergey 54
Автор фото: Сергей Евсеев
Автор фото: masha_svpv
День - слово мужского рода!
присылайте - любые - редакция