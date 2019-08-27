Обычно на Infiniti ездят 33-летние, а на BMW 35-летние россияне

Средний возраст российских автовладельцев составляет 37 лет. В свою очередь, 40-летние водители чаще ездят на Chery, Suzuki, Renault и Land Rover, а 39-летние – на УАЗ, Volvo и Citroen.

Определили средний возраст автовладельцев в России

Средний возраст российских автовладельцев составляет 37 лет. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ», рассчитавшие этот показатель на основе более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет за 2013—2019 годы.

Так, самым «молодым» автомобильным брендом в России стал японский Infiniti – средний возраст обладателей этих машин составил 33 года. Чуть старше оказалась немецкая BMW, чьим владельцам в среднем 35 лет. Всего на год (36 лет) по этому показателю опередили владельцы LADA, Mazda, Honda, Subaru и Mercedes-Benz.

Самая возрастная аудитория (41 год) у корейской марки SsangYong и китайского бренда Great Wall. В свою очередь, 40-летние водители чаще ездят на Chery, Suzuki, Renault и Land Rover, а 39-летние – на УАЗ, Volvo и Citroen.

Источник: avtonovostidnya.ru