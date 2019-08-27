В связи, с выявленным дефектом на водоводе по адресу: ул.Строительная 9, произведено отключение холодной воды на ул.Строительная, ул.Менделеева, ул.Решетникова,ул. Репина от ул. Парижской Коммуны до ул. Молодая Гвардия, на ул.Парижской Коммуны от ул. Пирогова до ул. Репина. С 15.00ч. 27.08.2019г., до устранения неполадки. Под отключение попало 60 частных домов и школа № 4.
60 частных домов и школа остались без воды в Бердске
17:25 27.08.2019
Холодной воды не будет из-за дефекта на водоводе дома № 9 по ул. Строителей. Воды не будет до устранения неполадки.
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