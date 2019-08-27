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Аэротакси обещают показать на МАКС-2019 в Москве

17:45 27.08.2019 Фото: стоп-кадр видео
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Важнейшая премьера Международной авиационно-космической конференции — истребитель пятого поколения СУ-57. Рассмотреть его в деталях, скорее всего, не получится, это военный самолет, многое находится под грифом секретности.

Аэротакси обещают показать на МАКС 2019 в Москве
В Жуковском открылся Международный авиационно-космический салон

В этом году в нем участвует более 800 компаний со всего мира. Российское аэротакси обещают показать на МАКС,а еще новый летающий топлевозаправщик. Абсолютная мировая премьера авиасалона – это, конечно, самолет МС-21-300, это суперновый лайнер, который совершил уже несколько пробных полетов. Его собираются выпускать к 2021 году. А пока все желающие смогут заглянуть в его салон, оценить, насколько он комфортабельный, удобный, технологичный.

Эта премьера интересна всем, даже тем, кто далек от авиации, ведь именно на этом самолете, возможно, мы будем летать в будущем.

Современные вертолеты чем нас только не удивят: и показательные полеты, и выставка, где каждый желающий может рассмотреть самый тяжелый в мире вертолет, грозный разведывательно-ударный «Аллигатор».

Важнейшая премьера – это истребитель пятого поколения СУ-57. Рассмотреть его в деталях, скорее всего, не получится, это военный самолет, многое находится под грифом секретности, но то, как он взлетает и совершает различные маневры, увидеть сможет каждый. Презентацию самолета устроят в один из бизнес-дней для иностранных гостей.

На МАКС-2019 приехали компании из 33 стран, а Китай вообще является соорганизатором авиасалона. Тут много его стендов и выставок. КНР покажет совместную с Россией разработку – дальнемагистральный самолет.

Сначала авиасалон будет работать для бизнеса, потом смогут прийти все желающие. Самая масштабная летная программа, кстати, запланирована на 1 сентября, благо в этом году это воскресенье.

Источник: 1tv.ru

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