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Красота / Общество

Лезут прыщи! Как от них защититься?

16:34 27.08.2019 Фото: pixabay
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Чрезмерное очищение кожи лишает ее поверхностного защитного жирового слоя, делая, сухой, уязвимой, склонной к прыщам.

Лезут прыщи! Как от них защититься?
В некоторых случаях контролировать появление прыщей невозможно

В некоторых случаях контролировать появление прыщей невозможно. Но в быту все же лучше придерживаться некоторых правил, обеспечивающих коже более серьезную защиту.

По словам дерматологов, многие повседневные привычки портят кожу, делая ее склонной к воспалениям. Специалисты дают следующие советы для профилактики появления прыщей.

Правильно умываться. Чрезмерное очищение кожи лишает ее поверхностного защитного жирового слоя, делая, сухой, уязвимой, склонной к прыщам. Эксперты рекомендуют умываться не чаще двух раз в день, использовать мягкие средства без обилия химических компонентов. По их словам, иногда лицо лучше умыть с использованием обычного мыла, а не сложносоставных средств, Иногда – просто водой без мылящих веществ.

Очищать поверхности. За день с кожей лица соприкасается множество предметов. Следите за их чистотой! В особенности это касается мобильных телефонов.

Не трогать лицо руками. Большинство людей не отдают себе отчета в том, сколько раз за день они прикасаются к своему лицу. Их руки при этом переносят на кожу огромное количество бактерий, многие из которых способны провоцировать серьезнейшие кожные заболевания.

Менять наволочки и подушки. Наволочки следует менять не реже раза в неделю, а подушки – время от времени стирать. Именно на них собирается армия грибков, бактерий, постельных клещей и остатков мертвой кожи, которые могут стать причиной появления угревой сыпи.

Регулярно мыть голову. На коже головы концентрируется избыточное количество жира. В тех случаях, когда волосы моются редко, этот жир может попадать на кожу лица, повышая тем самым риск возникновения прыщей.

Есть меньше сахара. Обилие сладкого в рационе повышает уровень глюкозы в крови, и если он высок постоянно, это содействует развитию воспалительных процессов. Чтобы защитить кожу от возможных прыщей, важно контролировать свое потребление быстрых углеводов.

Источник: medikforum.ru

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