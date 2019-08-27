Борода защищает от рака

При наличии усов и бороды лучше себя чувствуют те, кто страдает аллергией и астмой.

Врач рассказал о пользе отращивания бороды

Зарубежный врач Нор Ашикин Мохтар рассказал о той пользе для мужского здоровья, с которой связано отращивание бороды. В числе плюсов бороды – ее способность защищать от рака.

По словам врача, борода помогает избежать развития бактериальных инфекций. Когда мужчина бреется, на его коже остаются мироповреждения, в которые всегда могут проникнуть бактерии. Отказ от бритья и отращивание бороды снижает вероятность такого сценария.

Также, считает специалист, при наличии усов и бороды лучше себя чувствуют те, кто страдает аллергией и астмой.

«Растительность на лице задерживает пыль, пыльцу и плесень, способные попасть в рот и ноздри. Также борода уменьшает количество морщин, возникающих с возрастом, и минимизирует вероятность появления прыщей», — заметил врач.

Еще один плюс растительности на лице — она сохраняет тепло в холод и снижает вероятность заболеть ОРВИ. Дополнительно исследователь сообщил, что луковицы волосков, из которых состоят борода и усы, производят жир, утолщающий кожу и делающий ее более стойкой перед возможными повреждениями.

«Достаточно длинная борода защищает кожу от ультрафиолета и останавливает развитие онкологии», — резюмировал ученый.

Источник: medikforum.ru