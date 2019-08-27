Вредные советские привычки: 1+2+3, бутерброд с маслом, сосиска с горошком

По словам ученых, в своем действии на организм компоты и кисели в сущности не отличаются от газировки.

Многие рекомендации советских диетологов сегодня опровергнуты

Многие рекомендации советских диетологов сегодня опровергнуты – основы питания того времени строились на потреблении калорийных блюд. Однако советские пищевые привычки так и не остались в прошлом.

Первое, второе и третье. В советских столовых питалось огромное количество людей, проводивших на работе большую часть дня. Именно этот принцип там и действовал: на первое – суп, на второе – мясо или рыба с гарниром, на третье – компот или сладкий чай. Ему сегодня также следуют в учреждениях, где сохранилась система трехразового питания, а также в семьях. Но столь сытное и калорийное питание плохо соотносится с тем, что современные люди стали менее подвижными, в большой массе перешли на сидячий образ жизни. Отсутствие физической нагрузки, соответствующей количеству употребляемых калорий, приводит к тому, что человек набирает вес.

Еда вприкуску с хлебом. Хлеб, например, ржаной – это полезный продукт, источник клетчатки. Но его употребление ограничивается одним-двумя кусками в день. Следуя советским привычкам, многие и сегодня подают хлеб к каждому блюду. Однако в прошлом это, прежде всего, было вызвано стремлением экономить на фоне общей продуктовой бедности. Хлеб даже входил в рецепты разных блюд общепита, например котлет, а белый хлеб считался полезным. В наши дни батоны и булки также очень востребованы, хотя уже доказано, что при переработке белой муки разрушается до 70% клетчатки, витаминов, минеральных веществ, а после белого хлеба и сдобы растет уровень сахара и повышается гликемическая нагрузка.

Страсть к подслащенным напиткам. Компоты, кисели, соки, какао, чай – в традициях советского питания все это было сладким. Многие россияне и сегодня не представляют, как это – пить чай или кофе без сахара. По словам ученых, в своем действии на организм компоты и кисели в сущности не отличаются от газировки. Любые сладкие напитки способствуют резкому скачку сахара в крови и при регулярном употреблении могут провоцировать развитие сахарного диабета и ожирения.

Бутерброды. Обязательными компонентами бутербродов в советском прошлом были хлеб и сливочное масло, с которыми сочетали разнообразные продукты – сыр, колбасу, охлажденное мясо, варенье, шпроты и т.д. Сегодня бутерброды по-прежнему являются одним из самых популярных видов завтрака. Но медики предупреждают: советский вариант бутерброда нельзя считать правильным, он слишком калорийный и не сбалансированный по составу.

Консервированные продукты. Пищевая комбинация «сосиски с горошком» — одна из самых известных советских норм питания, консервация продуктов считалась священной обязанностью каждой уважающей себя хозяйки. Сегодня ВОЗ указывает на то, что консервированные овощи содержат много соли (повышает риск артериальной гипертензии), и на взаимосвязь между употреблением консервированных продуктов и повышенным риском развития сердечных недугов, гормональных нарушений и диабета.

Источник: МедикФорум