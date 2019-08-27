Лечили-лечили, а на МРТ отправили спустя 30 лет. Именно благодаря этому врачи обнаружили, что в голове у пациента находится какой-то предмет, похожий на веревку.

Десятисантиметровый червь жил у мужчины в голове более 30 лет

Червяк длинной в десять сантиметров жил в голове у мужчины более 30 лет. Инцидент был зафиксирован в Китае.

Как пишет издание AsiaOne, мужчина проживал в провинции Цзянси. Все тридцать лет он мучился головными болями и головокружением.

Когда врачи нашли причину его болей, мужчине к тому времени уже исполнилось почти 60 лет. Он рассказал, что приступы страшной головной боли произошли еще в 1989 году, когда он с приятелями играл в карты. Кроме головных болей мужчина испытывал жуткую боль во всем теле, тошноту и кружение головы. Во время приступов у него тряслись конечности, а изо рта шла пена.

Родственники неоднократно возили бедолагу в больницу. Он прошел массу обследований у разных специалистов, обращался к народным целителям. Но все было безуспешно.

Один из врачей вскоре определил, что у мужчины эпилепсия. Начались мучительные годы излечения. Но лекарства не помогали, ситуация оставалась прежней.

Очередное посещение врачей произошло в июне текущего года. После очередной сдачи анализов мужчину отправили на обследование МРТ. Именно благодаря этому врачи обнаружили, что в голове у пациента находится какой-то предмет, похожий на веревку.

Специалисты провели операцию. Каково же было их удивление, когда они вынули из головы червя. По мнению медиков, паразит мог попасть в организм из-за плохой воды, которую, возможно, пил мужчина.

Источник: medikforum.ru